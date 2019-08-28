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菲南部一客轮失火致3人死亡

2019年08月28日17:01  来源：新华网
 

　　新华社马尼拉8月28日电（记者郑昕　袁梦晨）菲律宾海岸警卫队28日证实，当日凌晨菲南部一艘客轮失火，目前已造成3人死亡，其中包括一名婴儿，船上部分人员失踪。

　　据当地媒体消息，失事客轮事发时正从菲中部最大城市宿务驶往棉兰老岛达皮丹市，船上共有136名乘客和36名船员。当地时间28日0时左右，客轮在距离目的地港口仅1.5海里处起火。大火燃烧数小时后，接到通知的海岸警卫队等相关部门人员赶到并展开救援，目前大火已被扑灭。

　　菲海岸警卫队称已找到102名船上人员。另据获救乘客说，起火时恰好在附近的一艘船只救出了约50人。救援人员目前仍在事发地附近海域搜寻失踪者。大部分获救者已被送至达皮丹市的宾馆休息，伤者在当地医院接受治疗。

　　初步调查显示，这艘客轮的起火点位于轮机舱。菲律宾相关部门现已展开进一步调查。

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)
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