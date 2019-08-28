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2019中国广东（越南）进出口商品交易会在河内开幕

2019年08月28日16:58  来源：人民网-国际频道
 

中越嘉宾为交易会开幕剪彩。记者刘刚 摄

人民网河内8月28日电 （记者 刘刚）为期三天的2019中国广东（越南）进出口商品交易会，8月28日上午在越南首都河内国际展览中心（ICE）开幕。近300家中国企业参展，涵盖机械设备、建材五金、电子电器和灯饰等诸多领域。

据介绍，这是广东联合香港、澳门，首次在越南举办高品质商品交易会，“出口+进口”“贸易+投资”成为本次交易会的一大亮点。

广东省人民政府副省长欧阳卫民在开幕式上作主旨演讲时说，广东是中越友好往来和经贸合作的领先践行者，粤越双方长期保持密切的投资贸易合作关系。随着中国—东盟自由贸易区的全面建成，以及“一带一路”建设的深入实施，双方在制造业投资、基础设施建设、资源能源开发等领域合作加快拓展和深化。2018年，双方进出口额达371.6亿美元，占中越两国贸易总额的1/4强。

关于未来如何进一步拓宽广东与越南的合作领域、提升双方合作水平、实现更高层次上的互利共赢，欧阳卫民提出四点建议：一是共享粤港澳大湾区发展机遇；二是共同参与“一带一路”建设；三是进一步深化双方贸易合作；四是加强产业互利合作。

中国驻越南大使熊波在致辞时说，近年来，在中越两党两国领导人的有力引领下，中越全面战略合作伙伴关系不断深化和发展。两国政府就推进“一带一路”与“两廊一圈”发展战略对接达成重要共识。今年以来，在国际经济形势复杂演变，全球贸易秩序受到单边主义、保护主义严重冲击的背景下，中越经贸投资合作保持良好势头。据中方统计，今年前7个月，中越双边贸易额达到827亿美元，同比增长6.3%，越南继续保持中国在东盟最大贸易伙伴地位。

越南工贸部副部长杜胜海在致辞时表示，希望双方企业充分利用广东进出口商品交易会这一平台，深入交流对接，共商在贸易、投资、旅游等领域的合作机会，实现互利共赢，为促进越中两国合作注入新动力。（完） 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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