新华社英国爱丁堡8月27日电（国际观察）“无协议脱欧”风险陡增 苏格兰“脱英”呼声再起

新华社记者桂涛

英国“无协议脱欧”可能性正随着“脱欧”期限的迫近不断增加，巨大的经济风险和不确定性让在2016年“脱欧”公投中选择“留欧”的苏格兰要求独立的呼声日益强烈。

分析人士预计，英国首相鲍里斯·约翰逊在任期间，执掌苏格兰地方政府的苏格兰民族党借反对“硬脱欧”推动的第二次苏格兰独立公投或将驶入快车道。

约翰逊极力笼络

约翰逊此前一直对苏格兰不满，曾多次在专栏文章中贬损苏格兰人，甚至称不能让苏格兰人成为英国首相。他也因此受到舆论批评。

不过约翰逊上台后为巩固执政基础，在作为首相的第一次演讲中就高调宣布将促使英国各地区团结。他在上任数天后就访问了苏格兰，并宣布了一项对苏格兰、威尔士和北爱尔兰高达3亿英镑（约合3.7亿美元）的投资计划。

约翰逊在访问期间发表的声明中说，只有各地区紧密联合，英国才能更强大、更安全、更繁荣，他将确保自己作为首相所做的每一个决定都能促进和加强英国各地区的联合。

苏格兰民意转向

尽管约翰逊上台后积极调整对苏格兰的态度，但此间分析人士指出，约翰逊“硬脱欧”的强硬立场很可能使其维护英国国内团结的努力付诸东流。

在“脱欧”问题上，约翰逊表现出“孤注一掷”的姿态。他多次强调，即使没有与欧盟的协议，英国也必须在10月31日期限前完成“脱欧”。但苏格兰与欧盟关系紧密，多数苏格兰选民在2016年“脱欧”公投中选择了支持“留欧”。

苏格兰2014年9月举行首次独立公投，当时约55％的选民不支持苏格兰独立。英国首相发言人曾就此表示，2014年苏格兰公投决定留在英国的结果应该受到尊重。但追求“脱英独立”的苏格兰民族党欲借英国“脱欧”举行第二次独立公投，“脱欧”强硬派约翰逊的上台更刺激了这种冲动。

约翰逊刚一上台，苏格兰民族党领导人、现任苏格兰政府首席大臣的斯特金就给他写信，称“无协议脱欧”将损害苏格兰经济，并威胁将继续为推动第二次苏格兰独立公投做准备。

新华社记者走访阿伯丁、爱丁堡等苏格兰城市时，发现不少苏格兰人已经因担忧“无协议脱欧”的前景转而支持第二次独立公投。本月进行的一项民调也显示支持独立的苏格兰人超过反对者，这是两年多来首次出现这样的情况。苏格兰多个城市近来还发生了要求独立的大规模游行。

阿伯丁大学政治系教授迈克尔·基廷指出，目前苏格兰人对是否应该独立的态度正在慢慢转变，已经到达了一个“引爆点”。

二次独立公投还有多远

按照相关规定，苏格兰要发起独立公投须得到英国议会批准。但斯特金曾多次表示，苏格兰计划在2021年5月本届苏格兰议会任期结束前进行独立公投，并且不需要伦敦方面同意。不少英国媒体预计，一旦英国最终选择“无协议脱欧”，苏格兰民族党将利用这一机会发起第二次独立公投。

不过基廷认为，苏格兰民族党在2021年的苏格兰议会选举后再提出举行第二次独立公投是最有可能的，因为如果选举结果是支持独立的苏格兰民族党和苏格兰绿党获胜，就意味着第二次独立公投得到了苏格兰人民授权，英国政府将不能再忽视苏格兰谋求独立的诉求。

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