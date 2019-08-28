“龙”飞船从国际空间站返回地球

新华社华盛顿8月27日电（记者周舟）美国太空探索技术公司的“龙”货运飞船27日离开国际空间站返回地球，带回超过1200千克的科学实验样品和设备。

美国航天局说，美国东部时间27日10时59分（北京时间27日22时59分），“龙”飞船脱离国际空间站，转移到安全距离，15时22分许脱离轨道，16时21分落入加利福尼亚州以西的太平洋海域。

“龙”飞船带回了多项实验的结果，其中一个实验是研究微重力环境如何影响淀粉样蛋白纤维的形成。淀粉样蛋白纤维与多种神经退行性疾病有关，实验结果有望帮助科研人员理解阿尔茨海默病等疾病。

美国航天局说，这次回到地球的还有完成测试的“柔性燃料箱”。这种由弹性硅材料制成的燃料箱在发射升空时是压瘪的，它可以承载从刚性燃料箱转移过来的液体，未来有望在轨道上为小卫星“加油”，从而减少卫星发射时的质量和体积。

另外，英国爱丁堡大学团队主持的“生物岩”项目有关物品也随“龙”飞船回到地球。这项实验旨在研究微重力环境下微生物与矿物质的相互作用，为未来太空采矿打下基础。

“龙”飞船还把一些虚拟现实视频素材送回地球。这些素材记录了国际空间站内一年来的活动情况，可让地球上的观众逼真地体验空间站上的生活和工作。

7月25日，一枚“猎鹰9”火箭将这艘可重复使用的“龙”飞船送入太空，这是该飞船第三次飞赴国际空间站。“龙”飞船是目前唯一能返回地球后再发射的货运飞船，其他货运飞船会在返回进入大气层时焚毁，因此“龙”飞船承担了将空间站货物送回地球的任务。

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