中巴经济走廊下的能源项目——巴基斯坦人民的福音

我叫穆罕默德·伊姆兰，目前居住在巴基斯坦首都伊斯兰堡。我的家乡在巴基斯坦南部旁遮普省的洛德兰。下面我要讲述的不仅是我的故事，也是2.2亿巴基斯坦人民的心声。

2015年以前，巴基斯坦面临能源危机，全国范围内每天停电4至8小时是常态。人们试图寻找解决方案，但由于收入水平低下，普通人根本不可能自行安装发电机或UPS系统以实现不间断供电。2015年夏季，有1200多人在热浪中丧生，而停电是造成这场悲剧的主要原因之一。

2015年4月，中国国家主席习近平访问巴基斯坦，并与巴基斯坦总理穆罕默德·纳瓦兹·谢里夫签署了很多涉及中巴经济走廊的协议，作为“一带一路”倡议的一部分。习近平主席在有关中巴经济走廊的讲话中提到：“中巴要弘义融利，实现共同发展。”“以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点，形成“1+4”合作布局。走廊规划和布局要兼顾巴基斯坦各地区，让发展成果惠及巴基斯坦全体人民，进而惠及本地区各国人民。”

过去四年，中巴经济走廊下的八个能源项目已全部竣工，现在向巴基斯坦国家电网提供超过3640兆瓦的能源，这些项目包括塔尔二期电厂、萨希瓦尔燃煤电厂、大沃风电厂、Quaid-I-Azam太阳能发电厂、UEP风电厂、萨察尔风电厂、卡西姆港发电厂以及三峡二期和三期风电厂。这些能源项目竣工后，供电情况得到极大改善，用电限制时间逐渐缩短，这对巴基斯坦人民来说是一种莫大的解脱。

苏基克纳里水电站、卡洛特水电站、华信资源煤炭公司、Thal Nova电力公司、科哈拉水电站、Cacho风能公司、Western Energy风能公司、瓜达尔燃煤发电厂和Oracle电力公司的总发电量为5094兆瓦，这些项目目前处于各个施工阶段。我希望中巴经济走廊所有的能源项目完工以后，巴基斯坦将成为一个不再停电的国家，这将有助于促进国内的经济发展和工业生产。

在中巴经济走廊建设的第一阶段，中国投资了很多项目，包括瓜达尔港的能源、基础设施和开发。目前中巴经济走廊建设的第二阶段，中巴双方将重点关注建立经济特区、发展社会部门，特别是扶贫、农业、水利灌溉、教育和人力资源开发等达成广发共识的领域。

本文作者系巴基斯坦黎明电视台（Dawn News TV, Pakistan）记者，目前正在北京参加2019年中国—亚太新闻交流中心（China Asia Pacific Press Center, CAPPC）项目。

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(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)