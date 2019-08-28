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德研究：文身针具所含金属会进入血液危害健康

2019年08月28日14:22  来源：新华网
 

　　新华社柏林8月27日电（记者张毅荣）德国联邦风险评估研究所27日发表的一项新研究显示，常用文身针具中所含金属元素在与文身颜料相遇后，容易溶解进入血液，引发健康风险。

　　研究说，文身针具使用的合金通常含有6%至8%的镍元素和15%至20%的铬元素，它们在遇到文身颜料中常见的二氧化钛时，容易溶解进入血液，最终进入淋巴系统并停留在那里，诱发过敏并影响人体免疫。

　　此前已有研究证明，文身颜料中的有害物质同样会进入人体，到达淋巴系统。研究人员表示，团队是在研究文身颜料的影响时偶然发现金属颗粒，才有了针对文身针具的研究，并得到这次结果。

　　研究人员强调，关于这些进入淋巴系统的有害物质影响人体健康的详细机制，还有待进一步长时间、大规模的研究。

　　相关论文发表在新一期美国《粒子与纤维毒物学》杂志上。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)
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