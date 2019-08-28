中国扶贫基金会向尼泊尔聋哑学生捐赠爱心包裹

新华社加德满都8月28日电（记者周盛平）中国扶贫基金会27日在加德满都举行捐赠仪式，向尼泊尔第一所聋哑人学校的300多个孩子赠送了爱心包裹。

在加德满都举行的捐赠仪式上，中国扶贫基金会向该校赠送了313个爱心包裹，每个包裹中都有书包和文具等学习用品。

数十个聋哑孩子通过肢体语言表演了节目，表达感激之情。专程前来参加捐赠仪式的中国扶贫基金会副秘书长王军等人和尼泊尔师生进行了互动。

哈马尔是尼泊尔一个慈善机构的负责人，长期与中方合作。他在捐赠仪式上说，过去4年，从尼泊尔大地震灾后重建到教育发展、民生改善，中国扶贫基金会尼泊尔办公室做了大量富有成效的工作，让人感动。

据了解，中国扶贫基金会4年来在尼20多个县实施灾后重建和发展援助项目，受益群众超过29万人次。

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