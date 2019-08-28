巴西驻华大使：我痴迷中国，是北京烤鸭店的常客

巴西驻华大使保罗·瓦莱

人民网北京8月28日电（鲁扬 古娜）2019年中国与巴西迎来了建交45周年。从1974年到2019年，作为东西半球两大发展中国家，中国与巴西的交往从无到有，从小到大，双边关系的发展取得了丰硕成果，两国贸易额从最初的千万美元到如今突破了千亿美元大关，如今，中国有40多所高校开设葡语专业，巴西也有十余所孔子学院和孔子课堂，中国的《论语》也被翻译成了葡语在巴西出版发行。日前，巴西驻华大使保罗·瓦莱就中巴关系等问题接受了人民网的专访。

我大学时就对中国感兴趣

瓦莱于2018年12月就任巴西驻华大使，他告诉人民网记者，刚开始外交生涯时就很想来中国工作，只不过当时因为各种原因，这个愿望没有实现，直到职业生涯的末期，终于实现了当初的愿望。“我对中国一直都十分感兴趣，并且阅读了很多有关中国的书籍。”

他说，上大学的时候就对亚洲颇感兴趣，而中国又是亚洲文化的重要组成部分，“也是我这么多年来一直对中国痴迷的原因”。瓦莱笑着说，现在来到中国，恰逢中国改革开放大发展时期。

巴西驻华大使瓦莱接受人民网专访

巴西是中国重要的伙伴

瓦莱告诉人民网，建交之初两国只有纯粹的官方关系，在贸易和人员方面没有什么往来，不过巴中两国没有历史包袱，从建交伊始，就开始书写新篇章了。45年过去了，从贸易往来为零到现在中国成为巴西最大的贸易伙伴，巴西向中国的出口量已经超过全国总出口量的四分之一。同一时期，中国也成为巴西主要的投资国。

“对中国而言，巴西是一个重要的伙伴”，瓦莱说，巴西现在是世界上最大的粮食生产国和出口国之一。巴西在贸易和投资方面的优势使得中巴关系在全世界都占有重要地位。

45年来，两国之间的游客数量，文化交流次数，互学对方语言的人员数量都有很大提高，虽然规模依然有限，但与建交之初相比已经是突飞猛进了。可以说，两国关系已经延伸至各个领域。不过，与经贸往来相比，文化交流依然有待加强，“我们希望两国进一步扩大文化交流，以达到和经贸交流相匹配的程度”。

巴西欢迎中国投资

今年以来，关于中巴经贸关系的发展，出现了一些不同的声音，对此，瓦莱大使认为， 就中巴关系而言，并不存在不同声音，只是在具体问题上会有不同的观点。他说，双边关系本身发展得很好，而且在某种程度上，两国关系甚至因为差异而发展得更好，“一个明显的差异就是经济的互补性，巴西和中国生产的商品不同，这使得两国可以贸易互利，同时，这种互补还提供了大量合作机会”。

近年来，中国在基础设施发展方面积累了大量的经验，而巴西是一个需要扩大基础设施建设的国家。瓦莱大使认为，在两国关系发展和中国投资方面有相当可观的前景。“过去两三年里，中国在巴西加大了投资力度，这种投资广受欢迎，中国投资者发现巴西是一个潜力巨大的市场，巴西政府也已经努力改善监管框架，使投资者享有安全可靠的投资环境”。不过，瓦莱大使也强调，另一方面，中国企业也应适应巴西法律，尊重当地环境、劳工权益和竞争规则。

“一带一路”可与巴西既有项目对接

巴西副总统莫朗5月份对中国进行了成功访问，他提出巴西期待与“一带一路”倡议进行对接，对此，瓦莱表示，巴西对“一带一路”倡议怀有极大兴趣，一直在密切关注。他认为，“一带一路”可以在基础设施和互联互通领域与巴西对接。

目前，巴西的不少港口、铁路和公路项目都有中国企业参与，瓦莱认为，“一带一路”倡议可以作为既有项目非常有益和重要的补充，这些项目都是巴西基础设施发展的一部分。他强调，基础设施领域的对接合作对两国都有益处。

金砖国家共同努力可以解决问题

今年巴西是金砖合作机制轮值主席国， 11月将在巴西举行金砖国家领导人会晤，对于金砖机制的作用，瓦莱持积极和肯定态度，“金砖国家现在正进入第二个十年，这十年来，代表人口和世界经济领域重要组成部分的一些国家寻求更直接、更有效的途径来促进发展。”

瓦莱说，通过共同努力，金砖国家可以互学互鉴，也可以更好地相互了解，这反映在贸易增长和许多领域的合作中。比如，中国在2017年担任金砖国家主席国时，将文化作为优先发展领域。当时举办的金砖电影节为中国观众提供了来自其他金砖国家的电影知识。巴西电影《疯狂的心》在中国进行了首次商业巡演，为今后中巴影视合作创造了积极的前景。

今年，科技创新是金砖国家的议题。瓦莱认为，在科技创新领域，金砖国家或多或少都遇到了一些瓶颈，但有能力克服发展中遇到的问题。“我相信通过金砖国家的共同努力，我们一定可以解决好科技创新发展中的许多问题。”

翻译《论语》是一项非常了不起的工作

随着中巴交流的深入，双边合作以不局限于经贸领域，人文交流日益成为一个重要组成部分。目前，中国现在有40多所高校开设葡语课程，巴西也有越来越多的学生学习汉语，而巴西人沈友友前几年将中国的《论语》《道德经》等经典著作翻译成了葡萄牙语。

瓦莱认为，人文交流是中巴关系很重要的一个方面，两国在经贸领域已进行了很多合作。而由于中巴两国相距遥远，政府层面（对人文交流）的支持就显得尤其重要。中巴两国人民互有好感，巴西有很多人在学习汉语，中国也有很多人在学习葡语，与此同时，两国都支持互派教师和学生去对方国家交流学习，前往对方国家的游客也日益增加。

他认为，《论语》的翻译是一项非常了不起的工作，因为孔子在巴西有着非常大的知名度，另一方面，《论语》在巴西的传播力还不尽人如意，毕竟《论语》所阐述的内容与巴西文化不太一样。但是，翻译《论语》这样的著作对中巴两国人民增进互相了解起到了巨大促进作用。瓦莱表示，除了将中国文学引入巴西，巴西也在寻求将葡语文学，特别是巴西文学翻译介绍给中国读者。

巴西驻华大使瓦莱接受人民网专访

我是北京烤鸭店的常客

人文交流不能不提美食，随着中国文化被广为接受，中餐也遍布世界各地。然后，由于中国巴西相距遥远，很多巴西人并不太适应中国菜。谈到美食，瓦莱大使顿时露出了轻松的笑容。“在我看来，中国菜系之繁多，菜肴之丰富，口味之多样使得每一位外国人都能在这里找到自己所喜爱的菜品。”

他说，源自粤菜的中餐遍布全球，自己在巴西的时候就经常吃粤菜，来到中国后，有机会与粤菜重逢了。他告诉记者，虽然并不完全适应中国所有菜品的口味，但很轻松就能在各种各样的菜品中找到了自己的钟爱。此外，中国有着许多世界闻名的经典菜肴，比如，北京烤鸭。“我自己就是北京烤鸭店的常客，因为每次巴西的到访者一再会让我用北京烤鸭接待他们。我自己都数不清我吃了多少次北京烤鸭了。”（实习生张荣、张方明对此文亦有贡献）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)