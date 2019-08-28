缅甸国际合作部部长觉丁表示支持中方在香港问题上的立场

人民网仰光8月28日电（记者李秉新）8月22日，驻缅甸大使陈海在内比都会见缅甸国际合作部部长觉丁时，双方就当前香港局势交换了意见。
陈海介绍了近期香港出现一系列示威活动和暴力事件的背景和中方原则立场，表示香港回归中国22年来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治得到切实贯彻，当前香港局势的背后不乏境外势力的干预和操纵。香港是中国的香港，香港事务是中国内政。中国中央政府将坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚决支持香港特区政府依法施政，坚决支持特区警方和司法机构依法严惩暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治和社会秩序的行动。
觉丁表示，缅甸始终坚定支持一个中国政策，支持“一国两制”。相信香港将恢复稳定与法治，希望香港人民的社会经济生活尽快恢复正常。
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