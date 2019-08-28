上合组织秘书长诺罗夫:中国智能技术为世界经济发展创造新动力

人民网重庆8月26日电 8月26日上午，2019中国国际智能产业博览会在重庆开幕。上合组织秘书长诺罗夫与会并发表讲话，诺罗夫指出，重庆逐渐成为中国的智能中心，中国智能技术将促进创新和数字化经济领域的合作，为上合组织和全世界的经济发展共同创造新动力和机遇。讲话全文如下：

尊敬的重庆市委书记陈敏尔先生，尊敬的重庆市市长唐良智先生，

2019中国国际智能产业博览会各位来宾和参展人员，女士们、先生们，上午好！

首先，感谢中国政府、重庆市领导以及智博会主办方邀请我们参加本次盛大活动，以及对我们的热情接待。我很荣幸能够代表上合组织参加智博会，智博会展现了人类文明的新高度，同时开启了人类社会智能现代化发展的时代。在很短的时间里，上合组织便跟重庆市建立了密切的互利合作伙伴关系。

今年5月中旬，在市领导的支持下，首届上合组织成员国地方领导人会议在中国召开。在上合组织比什凯克峰会上，上合组织各成员国元首高度评价此次会议成果。重庆是长江经济沿岸重要城市和“一带一路”倡议中的重要枢纽城市，也是上合组织成员国和东盟国家建立合作往来的桥梁。我相信在上合组织所有成员国的帮助下，重庆能够建立起多功能经贸区的地位。同时，我们正在目睹重庆逐渐成为中国的智能中心，世界领先企业代表相聚于此，共同参与在智能技术领域的一些开创性项目。两江新区正发挥着特殊的作用。因此，去年首届智博会成功举办后，重庆很自然地被选为智博会和论坛的永久举办地。

现代世界正处于前所未有的革命性技术变革边缘。世界仍需要全球化发展，但正在转变成新的形式。同5G网络下的人工智能有着协同效应的数字革命2.0时代，通过机器人技术、生物和纳米技术，将数字经济与现实生产领域相结合。在未来几十年里，我们将目睹经济增长加速，这将影响我们的经营模式，改变我们的思想和生活方式。在我看来，未来属于能够有效利用智能技术领域巨大潜力的人。经济社会领域快速转型发展，使得世界经济发展中心转移到东方。

今天，大多数专家都认为，在未来的几十年里，欧亚大区域将成为全球经济发展的火车头。处于该地区中心的上合组织国家也在优先考虑如何来改善全球经济治理的架构，同时去做进一步的经贸合作投入。统计显示，当今数字经济约占世界贸易的20%，数字经济的占比到2025年将上升到25%。但是，我们必须承认，在当今世界，并没有全面的国际贸易规则体系来管理数字贸易。同时，我想指出，上合组织对数字经济和通讯信息技术发展方面的一些保护主义和歧视性措施，一直持反对态度。上合组织有8亿多15-24岁的年轻人，他们最容易受到来自信息空间的风险威胁。因此需要共同确保信息的安全，确保信息通信技术的发展能够走向正途，造福各国青年，并在上合组织区域内创造一种健康的数字文化。

上合组织成员国中，中国在全球智能技术领域处于引领地位，同时在人工智能方面有非常坚实的基础，印度则是IT产业、外包服务领域最有成本效益的国家。因此，在这些成员国的帮助下，上合组织成员可以迅速克服现有障碍，让所有的成员国在数字化发展中取得巨大成果。

认识到创新和数字经济作为中长期经济增长和可持续发展的关键因素的重要性，上合组织各成员国元首在比什凯克峰会上批准了《上合组织成员国关于数字化和信息通信技术领域合作的构想》。主要合作领域确定为：数字和电信基础设施、信息安全、电子政务、智慧城市、物联网、大数据处理技术、人工智能、区块链技术、智能控制系统、新制造技术、机器人技术、量子计算技术等。

应该指出的是，如今，上合组织拥有着巨大的消费市场，30多亿人口，丰富的自然资源，具有高度专业人才潜力，以及先进的生产力。上合组织国家的国民经济总量超过全球GDP的20%，根据专家预测，到2025年这个占比将提高到38%-40%。这是在数字经济和IT行业发展领域实施联合创新项目的巨大市场。在上合组织成功开展合作范例为，中国阿里巴巴集团和俄罗斯Mail.ru集团、MegaFon公司和俄罗斯直接投资基金（RDIF）签署协议，协议价格20亿美元。

我相信，中国智能技术将促进创新和数字化经济领域的合作，为上合组织和全世界的经济发展共同创造新动力和机遇。比如，去年阿里巴巴集团管理层公布的数据显示，该公司的数字平台创造就业机会4000万个。这是一个很棒的结果！重庆逐渐成为数字技术产业的中心。我还想表明的是，展会上展示出的技术也是上合组织成员国优先合作领域。这也表明，上合组织成员国参加了第二届智博会，在上合组织馆中可以看到他们的产品。我相信，与重庆在数字技术领域的合作将给我们所有国家带来利益。上合组织秘书处希望能与重庆市发展多方面合作，将积极参加下一届智博会。

最后，祝愿博览会主办方和参展人员取得成功。

谢谢！

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)