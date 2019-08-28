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中国代表：维护巴勒斯坦人民合法权益是国际社会的共同责任

2019年08月28日10:16  来源：新华网
 

　　新华社联合国8月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军27日说，维护巴勒斯坦人民合法权益是国际社会的共同责任，“两国方案”是解决巴以问题的唯一正确出路。

　　张军在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，是中东地区的根源性问题。外国占领和历史积怨是巴勒斯坦问题复杂难解的根本所在。国际社会应坚持多边主义，促进对话谈判，通过政治协商和平解决巴勒斯坦问题。以暴制暴或以武力相威胁无助于解决问题。有关各方应相向而行，积极推动巴勒斯坦内部和解进程，立即停止煽动性言行和相互指责，避免采取破坏信任的单方面举措，为恢复对话创造有利条件。

　　张军说，必须以国际社会现有共识为基础，推动巴勒斯坦问题全面、公正和持久解决。“两国方案”是解决巴以问题的唯一正确出路，联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”是化解巴以冲突的根本遵循。国际社会应以此为基础，推动巴以双方早日重启和谈，最终建成以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国。任何新倡议都应符合上述基本国际准则。

　　张军表示，中方始终致力于推动中东和平进程，并在发展领域向巴方提供力所能及的帮助。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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