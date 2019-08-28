G7承诺资助亚马孙雨林灭火 特朗普“翘会”缺席环境议题会议

法国总统埃马纽埃尔·马克龙26日证实，七国集团(G7)领导人同意投入2000万欧元（约合1.58亿元人民币）帮助亚马孙雨林灭火。

但美国总统唐纳德·特朗普当天缺席环境议题会议。媒体解读，特朗普“翘会”再次反映他对环境保护议题“不感冒”。

【作承诺】

七国集团峰会24日至26日在法国西南部海滨城市比亚里茨举行。马克龙将亚马孙雨林大火定为峰会主要议题之一。

马克龙26日在记者会上宣布，七国集团“将立即向亚马孙雨林国家提供至少2000万欧元财政援助”。智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉出席记者会。

亚马孙雨林超过60%位于巴西境内，其余部分位于哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚等多个南美洲国家。

亚马孙雨林火灾本月成为国际舆论热点，马克龙尤为关心雨林火势和巴西政府灭火举措，甚至威胁他将反对批准欧洲联盟与南方共同市场签署自由贸易协定。他22日对亚马孙雨林火灾数量创纪录表达关切，提议七国集团峰会讨论这场“国际危机”。

七国集团为雨林灭火伸出援手，暂时不清楚巴西总统雅伊尔·博索纳罗是否欢迎。他先前承认这个南美国家缺乏控制火势所需资源，但反对外部干预，指责马克龙利用巴西国内问题谋取“个人政治利益”。

马克龙26日告诉记者会，七国集团领导人认可一份中期方案，涉及支持亚马孙雨林重新造林，定于9月在联合国大会期间发布。

【打圆场】

虽然东道主看重环境保护，特朗普似乎不愿配合“站台”。他26日缺席一场以气候变化、生物多样性为主题的会议。

马克龙会后在记者会上说：“他（特朗普）不在会议室，但他的团队在。大家不应该引申解读美国总统缺席的意图……就生物多样性议题和亚马孙雨林倡议，他和我们立场一致。”

媒体把马克龙为特朗普“打圆场”的这番话解读为特朗普“翘会”“不碍事”。

但特朗普缺席依旧触发不少媒体记者的好奇心，认为这或许与他向来对环保话题“不感冒”相关。他领导的美国政府2017年宣布退出国际社会应对气候变化的《巴黎协定》。（杜鹃）（新华社专特稿）

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