中国的发展中国家地位不应受到质疑（热点辨析）

最近一段时间，美国在世贸组织先后提交两份关于讨论发展中成员地位问题的提案。大多数发展中成员表示反对，强调要求发展中成员放弃“特殊与差别待遇”，与世贸组织的原则不符。一个国家是不是发展中国家，显然不能根据美国的利益来界定，也不能由美国一些人说了算。

发达国家与发展中国家这两个概念，从上世纪60年代开始在国际上广为使用。发达国家一般指那些已经实现了工业化和城市化、人均国民收入和各项人文社会发展指标较高的国家。发展中国家指那些发展水平不高、仍处于现代化进程中的国家。改革开放40多年来，中国取得了举世瞩目的发展成就，但从总体上看，与发达国家的经济社会发展水平相比还有较大差距。2018年，中国人均国内生产总值不到1万美元，低于世界平均值，在全球近200个经济体中排名在70位之后。中国常住人口城镇化率为59.58%，而发达国家的城市化率一般在80%左右。中国的城乡差距、地区差距仍然很大，经济发展不平衡问题比较突出，2018年末仍有1660万农村贫困人口。鉴于经济社会等诸多方面仍有待发展和提高，中国无疑是发展中国家。

美国质疑中国的发展中国家地位，实际上是为了维护自身私利、打压中国发展势头，是保护主义和零和博弈思维在作怪。美国作为目前世界上最强大的国家，总是把别的国家缩小与其发展差距视为威胁。美国一些人不愿意下功夫解决国内日趋严重的结构性问题，而是企图通过在国际经济贸易中攫取更大利益来缓和国内矛盾。他们主张中国不应被看作发展中国家，实际上关心的并非中国是否已达到发达国家标准，而是要取消中国理应享有的正当权益，维护自己的霸权地位和垄断利益，进而将中国永远锁定在全球产业链、价值链中低端。

在世界历史上，从来没有一个国家像中国这样，在各方面人均经济指标仍不高的情况下，具有如此大的总体规模和影响力，这主要是因为中国有近14亿人口。但是，显然不能因为中国经济总体规模大，就认定中国是发达国家。中国与其他一些发展中国家的确受益于开放的世界经济体系，但在整个世界经济体系运行中，还是那些具有技术和资金优势的发达国家受益更多。“特殊与差别待遇”是解决发展鸿沟和能力缺失的重要政策工具，是世贸组织赋予发展中成员的合法权利，也是多边贸易规则的重要组成部分。让发展中国家享有“特殊与差别待遇”的目的，是给予发展中国家更多发展机会，这不仅有利于世界经济健康发展，也有利于发达国家发展。实践证明，中国的发展促进了世界经济繁荣，为世界经济发展作出了重大贡献。

判断一个国家是发展中国家还是发达国家，最根本的还是要看该国的基本国情。改革开放以来，中国发展成就有目共睹，但中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，中国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。中国不会牺牲别国利益来发展自己，但也决不放弃自己的正当权益。国际社会成员共同制定的代表各方共同利益的国际规则不容破坏，任何将一己私利凌驾于国际规则之上、大搞单边主义和保护主义的行径注定要失败。中国将进一步深化改革、扩大开放，致力于缩小国内发展差距和南北发展差距，促进全球多边贸易体制发展，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

（执笔：董向荣）

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 08 版）

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