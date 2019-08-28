伊斯坦布尔一个多月抓获非法移民1.6万人

新华社伊斯坦布尔8月27日电 土耳其伊斯坦布尔省长办公室27日发表声明说，土耳其最大城市伊斯坦布尔在过去一个多月里抓获非法移民超过1.6万人，这些非法移民将被遣返回国。

声明没有提及1.6万余名非法移民的来源国。但此前几天，土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢说，土耳其已成为阿富汗、巴基斯坦以及非洲和中东部分国家难民的首要目的地。土耳其2017年和2018年在全国范围内分别抓获17.5万和26.8万非法移民，今年预计将超过30万人。

另外，伊斯坦布尔省长办公室声明说，过去一个月，土耳其安全部队还在伊斯坦布尔市抓获未在伊斯坦布尔注册的叙利亚移民约4500人，这些叙利亚人被送往设在土耳其其他省份的临时难民中心。

持续多年的叙利亚内乱造成大批叙利亚人逃往国外。据土耳其官方数据，土耳其收容了大约360万叙利亚难民。

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