边灭火边打舆论战 巴西禁止大使休假

巴西外交部26日下令，派驻西方七国集团以及欧洲其他国家的大使今后两周禁止休假，以应对巴西亚马孙雨林大火招致的关切和指责。

路透社以两名政府人士为消息源报道，巴西外交部长埃内斯托·阿劳若25日晚与总统雅伊尔·博索纳罗紧急商议后下达这一命令。

巴西政府上周向多名驻外大使发送通知，就巴西环境列出多项论据，有助于大使回应巴西环境议题所致舆论批评。

两名政府人士说，一些正在休假的大使已经返回工作岗位。同时，巴西政府要求驻外大使馆借助社交媒体发布解释亚马孙雨林大火的信息，比如，亚马孙雨林火灾每年都会发生，是自然现象；现阶段火势没有失控。

雨林大火成为七国集团首脑会议议题之一。美国、加拿大、日本、英国、法国、德国、意大利等国领导人26日同意提供2000万欧元（约合1.6亿元人民币）帮助灭火。

博索纳罗27日拒绝接受七国集团援助。博索纳罗的幕僚长奥尼克斯·洛伦佐尼说：“巴西感谢（援助），那些资源可能对重新绿化欧洲更重要。”

由于亚马孙雨林火灾，法国和爱尔兰威胁反对批准欧洲联盟与南方共同市场签署自由贸易协定。南共市是拉丁美洲区域一体化组织，成员包括巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭，与欧盟贸易协定的谈判1999年启动，双方就签署协定已经达成一致。

亚马孙雨林超过60%的面积位于巴西境内，其余部分位于秘鲁、玻利维亚等多个南美洲国家。每年4月至10月是亚马孙雨林旱季，一些火灾是自然现象。只是，今年火灾次数大大高于去年同期。按照巴西亚马孙环境研究所的说法，今年没有出现持续严重干燥天气，火灾多因人为活动导致。（王逸君）【新华社微特稿】

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