英国首相要把“脱欧”谈判进行到底

英国首相鲍里斯·约翰逊26日说，准备将退出欧洲联盟的磋商持续至10月31日大限以前最后一刻。

约翰逊当天出席七国集团峰会闭幕后的新闻发布会时说，“欧盟确有最终阶段同意达成协议的倾向”。英国如果“无协议脱欧”，将是在“脱欧”大限当天作好万全准备之际。

约翰逊承诺带领英国如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式，但同时希望能与欧盟重新谈判“脱欧”协议，取消现有协议中关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”。

路透社26日报道，距离10月31日“脱欧”大限仅68天，英国与欧盟就最具争议的“备份安排”等议题仍未达成妥协。

发布会上媒体记者多次追问，如果英国议会试图推迟或阻挠“无协议脱欧”，政府会否强行中止议会。约翰逊拒绝正面回答，只说议员们有责任实现“脱欧”。

约翰逊说，民众已厌倦“脱欧”天天占据报纸头版，“脱欧”必须如期完成，且欧盟方面已把“脱欧”视作过时、“累赘”的议题。

就与欧盟的磋商进展，约翰逊说他对达成协议的可能性“增加了些许乐观”，同时强调欧盟必须接受“备份安排切除术”。

他说，英欧重新就“脱欧”达成协议“完全倚赖我们的朋友和伙伴就那个关键点妥协的意愿”，即取消“备份安排”、废除现有协议。

现有“脱欧”协议由英国前首相特雷莎·梅与欧盟谈判达成，先前三次遭英国议会下院否决，进而导致特雷莎·梅下台。

约翰逊领导的执政党保守党与政治盟友北爱尔兰民主统一党目前在英国议会下院仅保持一个议席的多数优势。不少人预期，议会9月复会后将与约翰逊政府就能否推进“无协议脱欧”正面交锋。（海洋）【新华社微特稿】

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