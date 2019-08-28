日本将如期把韩国踢出贸易“白色清单”

日本官员27日说，日方将按计划从28日起撤销韩国受信任贸易伙伴地位、即正式把韩国从获得贸易便利的“白色清单”中除名。

韩国总理李洛渊同一天表示，如果日方取消对韩国的出口管制，韩方可重新考虑《军事情报保护协定》。

【日方如期除名】

日本经济产业大臣世耕弘成27日在记者会上说，“我们将执行”把韩国从贸易“白色清单”除名的计划。

日本政府本月初决定把韩国排除出“白色清单”，定于28日起正式施行。日本政府把“白色清单”所列国家视为安全层面友好国家，从日本企业进口可能军民两用的物品和技术时，获得出口审批便利。

就日方举措意在打击韩国经济的批评，世耕弘成说：“这是一项旨在实施适当出口控制的国内决定。不是为了影响日韩之间的关系。”

日方7月初宣布对出口韩国的3种半导体工业原材料加强审查和管控，影响三星电子有限公司、SK海力士公司等多家韩国企业。

韩方认定，日方不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国籍劳工，因而以贸易手段“报复”韩方。日方否认这一指认。

【韩方伸“橄榄枝”】

韩国方面对日方的贸易管制措施反应强烈，本月12日决定把日方排除出韩方贸易“白色清单”，22日宣布不再与日方续签《军事情报保护协定》。

不过，韩国总理李洛渊27日伸出“橄榄枝”，说如果日本取消对韩国的出口管制措施，韩方可能重新考虑《军事情报保护协定》。“《军事情报保护协定》还有3个月才到期……其间，（如果）日方撤回不公平的（贸易）措施，韩方可以重新考虑这一军事协定。我希望两国能真诚对话。”

两国2016年11月23日正式签署这一协定，有效期一年，除非一方反对，否则期满自动延长。

日方拒绝韩方伸出的“橄榄枝”。

世耕弘成27日说，贸易管制与军事情报是“完全不同的方面”，他“一点都不理解韩方为何将这两者联系起来”。（王雪梅）（新华社专特稿）

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