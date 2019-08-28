伊外长现身法国 特朗普改口风为美伊缓和留"窗口"?

美国总统唐纳德·特朗普26日说，就伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫前一天现身七国集团峰会举办地、法国西南部海滨城市比亚里茨，他事先认可这一举动，而且他不谋求伊朗政权更迭。

法新社认为，这一说法显现特朗普改变口风，为缓和美伊两国紧张关系留“窗口”。

【支持马克龙】

扎里夫25日短暂前往比亚里茨，与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会面。马克龙一直积极扮演美伊关系“调停人”，希望挽救伊朗核问题全面协议，缓和海湾紧张局势。

特朗普说，马克龙事先征求他的同意，“我知道他（马克龙）做的一切，也同意他的做法”。但特朗普认定，他与扎里夫会面“为时太早”。

特朗普本月初批评马克龙就伊朗议题传递“矛盾信息”，而扎里夫因拒绝一名美国联邦参议员私下牵线会面特朗普，7月底遭到美国政府制裁。

特朗普26日返回美国以前召开记者会，就伊朗议题说七国集团显现“团结”，“或多或少，我们作出结论”。

美国政府2018年退出伊核协议，恢复对伊制裁。近期，美方加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断，致使地区形势持续紧张。

【鲁哈尼力挺】

法新社报道，马克龙和扎里夫联手上演的外交“冒险”触发伊朗国内强硬派批评。持保守立场的《世界报》报道，扎里夫的比亚里茨之行“不恰当”，对外传递“软弱和绝望信息”。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼力挺扎里夫，26日在国家电视台直播讲话中说：“我相信，为了国家利益，我们必须调动所有工具。”

他在官方网站上说：“一些人认为只凭借一方面力量就足够，这种想法错误，我们不仅要动用军事、文化和经济力量，还要调动政治力量、外交和谈判。”

路透社报道，扎里夫现身比亚里茨后，特朗普看似为外交化解围绕伊核协议的危机留出“窗口”。

特朗普对伊朗施行“极限施压”，意图将伊朗拉入弹道导弹和一些地区问题的谈判，遭到伊朗拒绝。欧洲虽然抱有同样期望，但希望首先保住伊核协议。

伊朗遭受美国制裁压力，转而向欧洲求助，以9月5日为最后期限，提出如果不能换取减轻制裁或获得补偿，伊朗将采取进一步动作。（田野）（新华社专特稿）

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