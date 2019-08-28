人民网>>国际

伊外长现身法国 特朗普改口风为美伊缓和留"窗口"?

2019年08月28日08:12  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普26日说，就伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫前一天现身七国集团峰会举办地、法国西南部海滨城市比亚里茨，他事先认可这一举动，而且他不谋求伊朗政权更迭。

　　法新社认为，这一说法显现特朗普改变口风，为缓和美伊两国紧张关系留“窗口”。

　　【支持马克龙】

　　扎里夫25日短暂前往比亚里茨，与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会面。马克龙一直积极扮演美伊关系“调停人”，希望挽救伊朗核问题全面协议，缓和海湾紧张局势。

　　特朗普说，马克龙事先征求他的同意，“我知道他（马克龙）做的一切，也同意他的做法”。但特朗普认定，他与扎里夫会面“为时太早”。

　　特朗普本月初批评马克龙就伊朗议题传递“矛盾信息”，而扎里夫因拒绝一名美国联邦参议员私下牵线会面特朗普，7月底遭到美国政府制裁。

　　特朗普26日返回美国以前召开记者会，就伊朗议题说七国集团显现“团结”，“或多或少，我们作出结论”。

　　美国政府2018年退出伊核协议，恢复对伊制裁。近期，美方加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断，致使地区形势持续紧张。

　　【鲁哈尼力挺】

　　法新社报道，马克龙和扎里夫联手上演的外交“冒险”触发伊朗国内强硬派批评。持保守立场的《世界报》报道，扎里夫的比亚里茨之行“不恰当”，对外传递“软弱和绝望信息”。

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼力挺扎里夫，26日在国家电视台直播讲话中说：“我相信，为了国家利益，我们必须调动所有工具。”

　　他在官方网站上说：“一些人认为只凭借一方面力量就足够，这种想法错误，我们不仅要动用军事、文化和经济力量，还要调动政治力量、外交和谈判。”

　　路透社报道，扎里夫现身比亚里茨后，特朗普看似为外交化解围绕伊核协议的危机留出“窗口”。

　　特朗普对伊朗施行“极限施压”，意图将伊朗拉入弹道导弹和一些地区问题的谈判，遭到伊朗拒绝。欧洲虽然抱有同样期望，但希望首先保住伊核协议。

　　伊朗遭受美国制裁压力，转而向欧洲求助，以9月5日为最后期限，提出如果不能换取减轻制裁或获得补偿，伊朗将采取进一步动作。（田野）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved