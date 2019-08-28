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磋商持续 意大利五星运动党有望与民主党组阁

2019年08月28日08:11  来源：新华网
 

　　意大利民粹主义政党五星运动26日与在野中左翼党派民主党继续组阁磋商。民主党方面就双方组阁释放乐观信号。

　　总统塞尔焦·马塔雷拉定于27日与议会少数党磋商，28日分别与民主党、五星运动商谈。如果民主党和五星运动本周内无法组阁，马塔雷拉将解散议会，宣布秋季选举。

　　【两党磋商】

　　五星运动党首路易吉·迪马约和民主党党首尼古拉·津加雷蒂26日晚前往总理府，与看守政府总理朱塞佩·孔特共同磋商。

　　当天早些时候，津加雷蒂提及与迪马约先前多次会晤，说会议“积极”。“我相信，我们在正确的道路上。”

　　津加雷蒂披露，两党当晚将磋商组阁“细节”，他十分“乐观”。

　　孔特是否留任总理成为两党先前争议话题之一。孔特原是法学教授，无党派人士，与五星运动相对亲近。五星运动坚持由孔特当总理，民主党认为新政府必须与过去决裂。

　　不过，民主党已就孔特去留议题转换口风。路透社26日报道，民主党国会参议院领袖暗示，这一党派不再反对孔特出任新政府总理。美联社解读，孔特当天加入五星运动和民主党的磋商，释放出他可能继续担任总理的信号。

　　极右翼党派联盟党党首马泰奥·萨尔维尼8日宣布，联盟党和五星运动的执政基础不复存在，寻求对政府发起不信任投票，进而重新选举。孔特20日宣布辞职。

　　【极右抨击】

　　马塔雷拉说，如果本周中期无法组建新的执政联盟，他将解散议会，秋季举行选举。

　　自第二次世界大战1945年结束以来，意大利从来没有在秋季举行议会选举。令不少人焦急的是，意大利政府应在9月准备2020财政年度预算，10月递交欧洲联盟。秋季选举无疑忙中添乱。

　　如果五星运动和民主党成功组建执政联盟，下周初可以宣誓就职。而这意味着联盟党成为在野党。

　　萨尔维尼宣布与五星运动“分道扬镳”后，尝试与后者“复合”，没能成功。

　　他抨击五星运动和民主党组谈判组阁，指责两党逃避选举。“你可以逃避选举一个月、两个月或一年，但不能永远逃避。”

　　萨尔维尼起初希望借助分离执政联盟，“兑现”联盟党不断攀升的民意支持率，在提前选举中获胜，取代孔特成为总理。

　　只是，联盟党宣布“单飞”后，支持率有所下降。上周多项民意调查显示，联盟党所获支持率从先前的38%下降至31.3%，民主党和五星运动的支持率分别为24.6%和20.8%。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)
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