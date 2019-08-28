数周后见? 美伊领导人或会面破解伊核僵局

在法国等欧洲国家斡旋下，美国总统唐纳德·特朗普26日同意在适当条件下与伊朗总统哈桑·鲁哈尼会面。

【数周后见？】

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在七国集团峰会期间为缓和美伊紧张关系斡旋，提议豁免部分美国对伊制裁或者向伊朗提供某种经济补偿。马克龙的提议获得特朗普认可，两人26日召开联合记者会。

马克龙告诉媒体记者：“我期望的是今后数周，以这些谈判为基础，我们可以看到鲁哈尼总统和特朗普总统会面。”

特朗普认定，设想数周后与鲁哈尼会面符合实际：“我预感良好。我认为他（鲁哈尼）也想要会面，直截了当地破解他们面临的困局。”

马克龙在记者会上转述鲁哈尼的话，说后者愿意与特朗普会面。鲁哈尼经由伊朗总统网站发声，说如果与“某人”会晤有助解决伊朗面临的问题，他会毫不犹豫这样做，以维护伊朗的国家利益。

特朗普和鲁哈尼定于9月出席联合国大会，两人可能在会议期间会面。

【分歧依旧】

美国政府2018年退出伊朗核问题全面协议，恢复对伊制裁。近期，美方加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断。

特朗普同意在适当条件下与鲁哈尼会面，没有打算放松对伊制裁。他认定伊朗不会反应过激，因为那将导致伊朗承受“非常强烈的冲击”。一些分析师因而对两人在这种状态下的会面持怀疑态度。

美国哥伦比亚大学学者理查德·奈菲尤曾在贝拉克·奥巴马政府供职、参与伊核协议谈判。他认为，除非美方至少暂停针对伊朗原油出口的制裁，否则两人不可能会面。“对鲁哈尼而言，（与特朗普）合影或握手都太难了，除非美方立即暂停部分制裁。”

路透社报道，即使鲁哈尼与特朗普会面，两人达成的任何内容都需要伊朗最高领导人大阿亚图拉阿里·哈梅内伊批准，因为哈梅内伊才是伊朗的最高决策者。（包雪琳）（新华社专特稿）

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