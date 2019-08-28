郑建邦访问汤加、菲律宾

据新华社马尼拉8月27日电 应汤加议会、菲律宾众议院邀请，8月20日至27日，全国政协副主席郑建邦率全国政协代表团访问上述两国。

其间，代表团会见了汤加首相波希瓦、议长法卡法努阿，菲律宾众议长卡耶塔诺。郑建邦分别转达李克强总理、栗战书委员长、汪洋主席的亲切问候和良好祝愿。郑建邦说，中国高度重视发展同汤加和菲律宾的友好关系，愿与双方共同推动落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和亚洲文明对话大会成果，进一步深化中汤、中菲在经济、农业、渔业、旅游业等各领域务实合作，促进双边关系向更高水平发展，更好地造福两国人民。

汤加首相波希瓦、议长法卡法努阿，菲律宾众议长卡耶塔诺请郑建邦转达对李克强总理、栗战书委员长、汪洋主席的诚挚问候和良好祝愿。他们表示，中国坚持走和平发展道路，秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作，体现了构建人类命运共同体的重要思想。

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 03 版）

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