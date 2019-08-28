波兰参议长卡切夫斯基会见李斌

新华社华沙8月27日电 8月27日，波兰参议长卡切夫斯基会见到访的中国全国政协副主席李斌一行。

李斌介绍了习近平新时代中国特色社会主义思想、新中国成立70周年和人民政协成立70周年等情况。她说，今年中波迎来建交70周年。70年来，中波关系历经国际风云变幻的考验，始终保持向前发展。近年来，在两国元首共同推动下，中波确立了全面战略伙伴关系，两国政治互信基础更稳固，务实合作成效更显著。全国政协愿加强同波兰参议院交流合作，巩固中波关系。

卡切夫斯基祝贺新中国和人民政协成立70周年。他表示，波兰是首批同新中国建交的国家之一，波方珍视波中传统友谊，重视发展对华关系，愿同中国全国政协加强合作。

李斌还与波兰副众议长戈谢夫斯卡、副参议长科茨分别会见会谈。

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 03 版）

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