中乌政府间合作委员会第五次会议在京举行

新华社北京8月27日电 （记者温馨）中国和乌兹别克斯坦政府间合作委员会第五次会议27日在京举行。中共中央政治局委员、中央政法委书记、委员会中方主席郭声琨与乌兹别克斯坦总理、委员会乌方主席阿里波夫共同主持。

郭声琨说，中乌是友好近邻和全面战略伙伴，习近平主席与米尔济约耶夫总统近年来多次会晤，就中乌关系发展作出新规划和新部署，为两国关系未来发展指明了方向。在双方共同努力下，中乌关系正乘风破浪，快速发展，两国政治互信不断增强，各层级交往日益密切，中乌政府间合作委员会密切协作配合，推动两国在经贸、能源、交通、科技、人文、安全、农业等领域合作取得一系列新成果、新突破，两国共建“一带一路”合作成果丰硕。

郭声琨表示，中方愿与乌方一道认真落实两国元首达成的各项共识，进一步发挥中乌政府间合作委员会统筹、指导和协调作用，加大相互配合，以共建“一带一路”为主线加强各领域合作，为两国人民带来更多实实在在的利益。

阿里波夫说，乌中是亲密的朋友和可信赖的伙伴，发展对华关系是乌外交优先方向。乌方愿与中方以乌中政府间合作委员会为平台，加强全方位合作，推动共建“一带一路”合作取得更多成果，不断充实乌中全面战略伙伴关系内涵。

会后，郭声琨与阿里波夫签署了会议纪要。

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 03 版）

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