走读婺城 传播婺城声音展现婺城魅力

“为了这一眼，我已等待了许多年，你看尖峰山下万家灯火，仿佛换了人间；无论有多远，爱你心情永不变……”8月26日，在“壮丽70年·奋斗新时代”中央、省、市媒体走读婺城媒体见面会现场，传来了歌曲《亲爱的婺城，亲爱的你》悠扬的旋律，悦耳的歌声让人回味，给人以温暖和力量……

当天上午，浙江省金华市婺城区委书记蔡艳与应邀参加“走读婺城”的媒体记者座谈交流，她希望各媒体一如既往地关心关注宣介婺城、支持助力婺城，讲好婺城故事、传播婺城声音、展现婺城魅力，不断汇聚起“担当赶超、婺城图强”强大正能量。

婺城是一座千年古城，地处浙江之心，是金华的主城区、核心区，承载着现代化都市核心区建设重任；婺城是一座幸福宜居之城，山清水秀，生态禀赋优越，为金华这座全国十大宜居城市擦亮了生态和品质生活的底色；婺城也是全国义务教育发展基本均衡区、省教育强区、省示范文明城区、省食品安全区和双拥模范城，连续14年荣获省级平安区，连续两年捧得治水“大禹鼎”；婺城是一座活力创新城，“花满婺城、优学婺城、健康婺城、人文婺城，平安婺城、婺城水·幸福城”六大幸福城建设，不断展示婺城百姓的幸福生活，也开启了婺城高质量发展新引擎。

蔡艳说，婺城希望借《亲爱的婺城，亲爱的你》这首城市歌曲，倡导“亲爱的”文化，打响“亲爱的”品牌，营造“婺城一家亲”氛围，提升城市文化软实力，同时也表达婺城儿女们对祖国的热爱，对党的热爱，对人民的热爱。媒体走读婺城必将为婺城改革发展稳定创造更好的舆论环境。希望更多作品聚焦反映民生，充分领略和感受婺城儿女在奋进“双城”战略走深走实的征程中展现的奋斗拼搏精神，去感受婺城如诗如画的自然风光、博大精深的历史文化，去感受婺城蓬勃发展的经济建设，日新月异的社会风貌。（金建洪 傅伟炎）

(责编：李圆征(实习生)、常红)