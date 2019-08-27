人民网北京8月26日电（记者白紫微） 8月25日至27日，“中非智库论坛第八届会议”在北京举行。来自45个非洲国家的驻华使节、51个非洲国家的政府官员、智库学者、媒体代表以及国内知名智库机构代表、企业代表及媒体人士近400人参加了此次会议。

作为中非合作论坛框架下的重要分论坛，本届中非智库论坛会议恰逢中非合作论坛北京峰会召开一周年之际召开，意义深远。会议期间，中非双方与会代表围绕“落实中非合作论坛北京峰会成果”这一重要议题进行了广泛而深入的研讨，从不同角度针对落实中非合作“八大行动”、对接非盟《非盟2063年议程》、共建“一带一路”等相关话题发表观点。

外交部部长助理陈晓东指出，新时代为中非智库合作提出新要求，希望双方智库学者聚焦构建更加紧密的中非命运共同体，积极开展联合系统研究，为推动峰会成果落实建言献策。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，引领中非全面战略合作伙伴关系迈入新时代。过去一年来，中非双方以习近平主席在北京峰会上提出的“四个坚持”和“五不”原则为纲领，迎难而上，通力协作，在政治互信、经贸合作、人文交流以及安全合作等领域不断取得突破和进展。

非盟驻华代表奥斯曼大使表示，中非合作论坛的项目成果与“一带一路”倡议和《非盟2063议程》相契合，有助于全球化进程的推动以及全球治理水平的提升。

以经贸为例，中国现在是非洲最大贸易伙伴，中非贸易总额从2000年的100亿美元增长到2018年的2000亿美元。与会学者均表示，无论是去年在上海召开的首届中国国际进口博览会，还是今年6月在长沙举办的首届中非经贸博览会，都成为中非双方在经贸领域的合作典范，为非洲企业出口开辟了新的通道并拓宽了市场空间。

会上，中非双方智库代表还结合当前国际形势、发展中国家团结合作关系和中非关系发展历史等，就总结中非合作论坛成功经验、打造中非联合研究交流计划“增强版”、加强中非智库学术交流等话题进行了观点阐述与讨论。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔提出，非中双方需要高度重视对对非医疗援助和中国政府对非留学生奖学金支持等相关举措和项目的后续评估工作，为双方不断优化和改善未来合作提供可靠依据。

浙江师范大学非洲研究院高级研究员迪亚洛认为，非洲需要在中非合作中着力提升自身能力，向其最重要的合作伙伴——中国学习经验，中非智库论坛是非洲了解和学习中国的重要机制，需要不断加强双方的人才往来和学术交流。

“我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。”中非合作论坛北京峰会上习近平主席的殷切寄语犹在耳畔，相信未来中非合作前景定将更加广阔。

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