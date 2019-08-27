新华社雅加达8月27日电 综述：印尼为何要迁都

新华社记者梁辉

印度尼西亚国会秘书长因德拉·伊斯坎德尔27日说，国会正在等待政府关于迁都的研究报告与法律草案文本，国会全体会议已决定成立一个工作委员会讨论迁都事宜。此前一天，印尼总统佐科宣布，将把印尼首都从雅加达迁至东加里曼丹省。

佐科说，雅加达作为国家政治、商业、金融、贸易与服务中心以及印尼最大空港与海港，负担过于沉重，“不能再增加爪哇岛的负担了”。新首都将促进国家平等发展，减轻雅加达负担。同时，政府将继续把雅加达作为发展的优先方向。

印尼人对迁都话题并不陌生。早在1957年，印尼开国总统苏加诺就曾提出迁都。之后数十年间，迁都话题时常见诸报端，但都是“雷声大、雨点小”。

此次佐科宣布迁都并非心血来潮，而是深思熟虑的结果。印尼政府三年前已经就此进行内部讨论。今年5月，佐科带领内阁成员实地考察新首都候选地区。而在随后举行的大选中成功连任，更为佐科下决心迁都扫除了障碍。

据报道，雅加达所在的爪哇岛居住着1.5亿人口，占印尼总人口的50%以上，是世界上人口密度最大的岛屿之一。雅加达常住人口超过1000万，加上周边卫星城市，雅加达都市圈居住人口超过3000万，人口密集、交通拥堵、环境污染以及饮用水短缺等大城市病日益严峻。

另外，雅加达还面临火山喷发、地震以及地面沉降等灾害的威胁，这更凸显迁都的迫在眉睫。

爪哇岛上遍布大小火山近百座，其中活火山多达45座。去年12月，距雅加达仅百余公里的喀拉喀托火山突然喷发，导致千余人伤亡。不久前爪哇岛外海发生两起地震，雅加达震感强烈。

还有研究表明，因海平面上升以及地下水过度开采，雅加达正以每年10厘米左右的速度下沉，被认为是世界上沉降速度最快的城市。有专家预测，到2050年，雅加达北部的部分地区可能会被海水淹没。

印尼国家发展计划部长班邦·布罗佐内戈罗表示，迁都也是佐科政府旨在消除爪哇岛与其他地区发展不平衡的重要战略的一部分，可以使国家经济发展更加均衡与公平。

在26日的新闻发布会上，佐科说，印尼政府经过三年的研究认为，东加里曼丹省的北佩纳占巴塞与相邻的库泰卡塔内加拉的部分地区是建设新首都的理想地点。新首都将占地18万公顷，是雅加达面积的近3倍，整个迁都计划预计将花费约327亿美元。

佐科说，上述地区位于印尼中部，在东加里曼丹省港口城市巴厘巴板和该省首府三马林达这两个开发程度较高的城市之间，在地理方面具有战略意义，遭受洪涝、地震、海啸、森林火灾等灾害的风险较小。

东加里曼丹省省长伊斯然·努尔说，新首都所在地区的土地大部分为国有，目前已经颁布条例防止土地投机者从新首都建设中谋取高额利润。

目前，印尼相关部委和地方政府已正式开启迁都筹备工作，计划在2020年前完成设计和法律的制定，2020年底开始施工建设，2024年前启动迁都程序。

迁都计划必须获得国会支持才具有法律效力。佐科26日表示，希望国会能够通过政府这一计划。印尼政府将立即着手准备相关法律草案，提请国会通过。

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