人民网北京8月26日电（记者 任皓宇） 8月25日至27日，“中非智库论坛第八届会议”在北京举行，“共建‘一带一路’与《非盟2063议程》紧密对接”是此次论坛的重要议题之一，来自中国及非洲各国智库代表围绕这一主题进行了讨论交流。与会代表一致认为“一带一路”倡议与《非盟2063议程》高度契合，在为非洲大陆带来更多机遇的同时，能够实现双方的共赢发展。

“‘一带一路’倡议与《非盟2063议程》高度契合”

“‘一带一路’倡议给非洲带来更多机遇，帮助我们实现非盟的希望和目标”，来自布基纳法索瓦加杜古第二大学经济与社会研究中心的伊德里萨·韦德拉奥戈表示，“‘一带一路’倡议与非洲政治、经济、社会发展的各个不同目标紧密对接，比如说提高贸易的增长，发展基础设施，发展科技、教育、文化以及进行技术培训等。”

科特迪瓦博瓦尼大学的邦巴·阿卜杜来说，中国和非洲是发展中的两大主体，中国提出的“一带一路”倡议与非洲提出的《非盟2063议程》都是有利于推动非洲的发展，二者高度契合。

埃及内阁信息与决策中心的加达·卡马尔·马哈茂德表示，“一带一路”倡议与《非盟2063议程》极为相似，都关注非洲人民的福祉，为解决非洲面临的众多挑战，非洲需要与中国发展合作。

几内亚国际合作和非洲一体化部的恩法利·凯塔认为，中国与非洲这两个合作伙伴有着类似的过去，有着近似的发展目标和政治愿景，在过去几十年当中双方稳固发展友好关系，进行了高效的前景远大的合作，要继续确保“一带一路”倡议和《非盟2063议程》发展协同作用，共建团结一致的中非命运共同体。

赞比亚政策分析与研究所的纳库布雅娜·蒙戈巴提到，“一带一路”倡议和《非盟2063议程》基本上同期出台，“这两个独立的议程当中有很多的相同点，这使我们的议程和愿景更加贴合”。

“共建‘一带一路’造福非洲和中国”

邦巴·阿卜杜来表示，“中国能够实现新的目标，同时帮助非洲实现新的目标。”他谈到，“一带一路”倡议给非洲国家带来殖民主义后时代的一个新的发展模式，可以帮助非洲实现新的繁荣发展。而非洲大陆是很有潜力的市场，正朝向更加强大、具有更大空间发展的统一市场迈进，中非合作可以让中国更好的进入国际市场，完全是互赢和双赢的。

博茨瓦纳大学皮特·塞比纳指出，以共赢为基础的共建“一带一路”造福非洲和中国。非洲无法独自实现工业的发展，依靠“一带一路”倡议的推进，非洲的原材料和矿产能够在当地创造工作岗位和就业，从而推动非洲经济和工业企业发展。

纳库布雅娜·蒙戈巴认为，“一带一路”倡议重视的人文交流、民间交流能够促进非洲的人才建设发展，“一带一路”倡议带来的基础设施投资和建设的巨大机遇使非洲国家能够有能力出口制作优良的产品。

“基于相互信任理解和共赢的理念，中国正致力于发展和非洲的新型战略合作关系，我们也应该提高政治、经济的管理能力及人才素质等能力”，伊德里萨·韦德拉奥戈说到，“在双赢的伙伴关系中，我们应该使双方的利益都能得到保证”。

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