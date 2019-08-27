美国前财长萨默斯：美挑起经贸摩擦损人害己且愚蠢

人民网北京8月27日电 据央视新闻联播报道，美国国内多方人士认为，美国挑起的经贸摩擦已经使美国经济和消费者付出了代价，正在将美国经济推向衰退的边缘。

美国摩根大通银行的最新报告显示，美国的下一轮对华关税在9月1日生效后，美国每个家庭承担的关税成本将增至每年1000美元左右。

一位美国消费者对央视记者表示：“所有的价格都在上涨，让我们难以忍受，加征关税真是一件十分糟糕的事情，如果不停止的话，我们的经济会走向衰退，我觉得我们会遇到大问题”。

受经贸摩擦影响，沃尔玛、梅西百货已经发出了涨价警告。大型百货商店杰西潘尼则警告说，美国政府对从中国进口的服装、鞋类和家庭用品加征关税，将对那些生活境况艰难甚至入不敷出的美国家庭产生更大影响。因为贫困家庭在日用品上的开支占其收入的比重更大。

代表美国150多家贸易协会的“关税伤害美国腹地” 统计显示，中美经贸摩擦开始以来，美国经济损失已经超过300亿美元。

美国前财长萨默斯日前表示，如果中美经贸摩擦持续，美国的下一轮经济衰退周期可能提前到来。

“当你采取加征关税的手段时，每‘挽救’一个就业岗位要付出每年超过一百万美元的代价，而把所有因素考虑进去后，很可能会发现，损失的就业比新增的就业还要多，中国对美国出口很多，并不是因为采取了非法贸易手段，而是因为中国经济更有成效，更有竞争力。经贸摩擦带来的不确定性和风险让美国很可能比金融危机以来的任何一个时候都更接近下一次经济衰退。”

萨默斯认为,“挑起经贸摩擦是损人害己且愚蠢的做法”。

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