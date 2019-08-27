七国集团峰会落幕 实质成果有限

新华社法国比亚里茨8月26日电（记者刘芳 任珂）为期3天的七国集团峰会26日在法国比亚里茨闭幕。与会领导人会后发表了一份简短的联合声明，谈及国际贸易、伊朗核问题、乌克兰和利比亚等问题，但所达成的实质成果有限。

声明说，七国集团支持维护开放和公平的世界贸易和世界经济的稳定，希望深度改革世界贸易组织，以便更有效地保护知识产权，更迅速地解决争端、消除不公平贸易行为，“将在2020年达成一致，以便在经济合作与发展组织框架下简化规则壁垒，改进国际税收体制”。

伊朗核问题是本次峰会关注点之一。声明指出，七国领导人“完全认同两个目标：确保伊朗绝不会拥有核武器、促进地区和平与稳定”。

伊朗外长扎里夫25日晚抵达峰会举办地，与法国外长勒德里昂会谈。随后法国总统马克龙会见了扎里夫。在26日举行的峰会闭幕联合记者会上，马克龙表示希望美伊两国总统在未来几周内举行会谈。美国总统特朗普称，若条件合适愿与伊朗谈判。伊朗总统鲁哈尼当天表示，如果会晤有利于伊朗国家利益以及解决问题，他愿意这样做。

关于乌克兰问题，声明说，法国和德国将在未来数周内举办一场“诺曼底模式”的峰会，以求取得具体的结果。

在利比亚问题上，声明说，七国领导人支持利比亚达成一项可实现长期停火的停战协议，并表示政治途径是确保利比亚实现稳定的唯一方式。

分析人士认为，此次七国集团峰会实质成果寥寥，目前看来只有“乌克兰问题”有所进展，声明所说的“共同推动贸易改革”以及闭幕记者会上所提到的“美伊谈判”均不太可能取得实质性进展。（参与记者：田栋栋）

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