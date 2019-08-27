新华社北京8月27日电（全球热点）韩日争端难化解 韩国还有“后招”吗？

新华社记者

日本经济产业大臣世耕弘成27日宣布，28日将如期正式把韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”，即《出口贸易管理令》开始生效。

有分析认为，韩国近日对日本接连出招，包括不再与日本续签《军事情报保护协定》、在韩日争议领土附近展开军事演习等，日韩争端不断加剧。在美国不介入日韩纠纷、日本有可能继续打“经济牌”背景下，韩国是否还有“后招”引人瞩目。

【新闻事实】

韩国国务总理李洛渊27日呼吁韩日就双方摩擦开展对话。他说，如果日方撤销针对韩国的不当经贸措施，韩日可以重新商议《军事情报保护协定》。

根据韩国总理办公室发布的声明，李洛渊当天表示，日本政府28日将正式实施涉及把韩国移出可享受便利贸易“白色清单”的相关政令，但他认为韩日政府可以找到目前状况的解决途径，避免事态进一步恶化。

针对韩国政府8月22日宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》，日本政府当天通过外交途径向韩国政府提出抗议。美国国防部发表声明，称对韩方决定“深感忧虑和失望”。

日本防卫大臣岩屋毅随后表示，就地区安全而言，日韩合作及日本、美国和韩国三方合作很重要，“强烈呼吁韩方重新考虑，作出明智决定”。

不过，韩国总统府青瓦台方面也强调，韩方并没有“废除”《协定》，如果日方撤回不当报复措施，恢复韩日友好合作关系，则包括该协定在内的各种措施都能重新讨论。

此外，25日，韩国军方宣布在独岛（日本称“竹岛”）附近海域启动为期两天的“独岛防御演习”，并将这一演习更名为“东海（即日本海）领土守护演习”。

【深度分析】

复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永对新华社记者说，由于韩国在电子产业等方面对日方依赖度很高，日方接下来可能继续打“经济牌”，以让韩方有切肤之痛，真正感受到对其依赖之深。鉴于日本在涉朝情报共享方面对韩国依赖相对较大，美国想在亚太部署新的战略资产也需韩日协调，因此韩国手里主要还是“安全牌”。

他认为，韩日矛盾由来已久，短期内不容易化解，接下来有全面爆发的可能性，进一步加剧民意对立。韩日争端可能延伸至防空识别区、人文交流等领域。

他还指出，美方坐视日韩关系恶化，是在借日本敲打韩国，表达对韩国政府在半岛问题上“抢跑”“不太听话”等做法的不满，让韩国再吃点苦头。但美方不会容忍自己在东北亚地区的整体战略部署受到威胁，如日韩矛盾激化到一定程度，美国可能出面“调解”。

韩国《韩民族报》撰文分析，日本对韩国采取报复性措施时，美国并未对日本表示“担忧”，与现在美国对待韩国的态度完全不同。这可能是美国担心其东亚战略核心——韩美日安全合作体系出现裂痕。美有意偏袒日本可能是为了引导日本在军事层面更积极参与美方所谓的“印太战略”。

【即时评论】

日韩都是重要的亚洲国家和经济体，希望双方切实照顾彼此关切，建设性处理分歧，找到解决问题的妥善办法。特别是在区域合作正形势向好的大背景下，日韩双方莫要陷入以牙还牙的“恶性循环”，更莫要受域外国家出于私利、或明或暗的干扰。

【背景链接】

近期以来，日韩双方因“慰安妇”问题、二战劳工赔偿问题、火控雷达照射事件等新老问题龃龉不断。

日本7月初宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强审查与管控，引发两国贸易摩擦。日韩政府分别于8月2日和12日决定把对方移出可享受本国贸易便利的“白色清单”，争端再度升级。（记者：杜白羽、耿学鹏；编辑：孙浩、吴黎明）

(责编：刘叶婷、杨牧)