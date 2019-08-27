G7成员妄谈香港事务 外交部：不要再多管闲事

人民网8月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：据报道，七国集团峰会发表领导人声明，其中重申《中英联合声明》的存续性和重要性，呼吁避免暴力。中方对此有何评论？

答：我们对七国集团峰会领导人声明对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。我们多次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。

发生在香港的游行示威和暴力活动已经持续了两个多月，香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象都受到了严重冲击。没有人比包括香港市民在内的中国人民更关心香港的繁荣稳定。我们自己的事情，我们会处理好。请七国集团成员不要再居心叵测、多管闲事、图谋不轨。

至于《中英联合声明》，我要再次强调，《中英联合声明》的终极目的和核心内容是确定中国收回香港，对香港恢复行使主权。随着香港回归祖国，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管治。根据国际法和国际关系基本准则，任何国家和组织无权假借《中英联合声明》干涉香港事务。

问：澳大利亚政府今天称，澳籍作家杨军因涉嫌间谍活动被中方正式逮捕，杨军目前的关押条件很差。你是否认为澳方言论是在干涉中国内政？

答：经检察机关批准，北京市国家安全局于8月23日以涉嫌间谍犯罪依法对澳大利亚籍人员杨军执行逮捕。目前，此案正在进一步办理当中。中国国家安全机关依法办案，充分保障杨军的各项权利。杨军目前健康状况良好。

中方对澳方就该案发表声明表示强烈不满。我愿强调，中国是法治国家。澳方应切实尊重中国司法主权，不得以任何方式干预中方依法办案。

问：澳大利亚外长今日对记者称，没有证据显示杨军为澳政府从事间谍活动。你能否说明杨军被逮捕的原因？

答：我刚才已经说过了，经检察机关批准，北京市国家安全局于8月23日以涉嫌间谍犯罪依法对澳大利亚籍人员杨军执行逮捕。中国是法治国家，中国国家安全机关依法办案。澳方应切实尊重中方司法主权，不得以任何方式干预中方依法办案。

问：关于美国总统特朗普日前提及中美经贸团队在周末的通话，你昨天表示没有听说过，今天是否有进一步信息可以提供？

答：我昨天已经回答了这个问题。

第一，关于美方提到的发生在周末的两起通话，我没有听说过这种情况。

第二，中美在经贸领域存在的分歧应该通过对话协商加以解决。事实上，双方已经举行了十二轮高级别磋商，双方的工作团队也保持着联系。令人遗憾的是，日前美方进一步提高对中国输美商品加征关税的税率，这种极限施压的做法纯粹是损人害己，丝毫不具建设性。

第三，我们希望美方能够保持冷静，回归理性，停止错误做法，为双方在相互尊重、平等互利的基础上开展磋商创造条件。

问：七国集团峰会昨天闭幕并发表领导人声明，其中提到伊朗核问题，称完全同意实现两个目标，即确保伊朗永不获得核武器及促进地区和平与稳定。法国总统马克龙表示，伊朗总统鲁哈尼已向他表示愿同特朗普总统会晤。特朗普总统也表示，如果氛围合适，当然同意与鲁哈尼总统会晤。中方对此有何评论？

答：我们看到了有关报道，也注意到有关方面在开展对话方面的最新表态。中方一贯强调，冲突对抗不是解决办法，对话协商才是正确途径。在伊核问题上，中方始终主张通过对话沟通缓解当前紧张局势，也为挽救伊核问题全面协议作出了大量努力。

昨天，王毅国务委员兼外长在北京同伊朗外长扎里夫举行会谈。王毅国务委员在会谈中表示，在伊核问题上，中方支持一切有利于维护全面协议的努力，理解伊方提出的正当诉求，认为伊方继续履行全面协议的同时，应当得到合理的回报。

中方将与各方一道，继续致力于维护和执行全面协议，致力于推动伊核问题的政治解决，为缓解海湾地区的紧张局势继续发挥建设性作用。

问：美国国防部昨天称，中方一直对越南在其声索海域的油气开发活动进行强制干涉，采取霸凌策略。你能否告知中方科考船具体从事了什么活动？为何如此接近越南海岸？

答：中国是国际法和国际秩序坚定的维护者和践行者。长期以来，中方始终根据国际法在有关地区行使正当权利，并坚定维护地区和平稳定和良好秩序。

关于中越海上事态，是非曲直十分清楚。美方近期一而再，再而三就该问题说三道四，对中方进行无端指责，完全是罔顾事实，颠倒黑白。中方对此表示坚决反对。中方敦促美方停止这种恶意炒作的行为，在地区和国际事务中发挥正面和建设性的作用。

问：据报道，有一名20岁的中国留学生上周在悉尼被绑架，绑架者要求其家人用比特币支付赎金。中方能否证实？对此有何回应？

答：我不掌握你说的情况，可以在会后帮你了解一下。

问：据报道，特朗普总统昨天在G7峰会记者会上称，相信中方有诚意与美方达成经贸协议。你是否认为美方言论是一个积极的信号？是否掌握双方下一轮经贸磋商的时间？

答：我刚才已经说过了，我们始终主张，中美在经贸领域存在的分歧应该通过对话协商加以解决。双方已经举行了十二轮高级别磋商，双方的工作团队也保持着联系。但令人遗憾的是，日前美方进一步提高对中国输美商品加征关税的税率，这种极限施压的做法损人害己，丝毫不具建设性。

我们希望美方能够保持冷静，回归理性，立即停止错误做法，为双方在相互尊重、平等互利的基础上，通过磋商解决双方在经贸领域的分歧创造有利条件。

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