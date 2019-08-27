G7峰会领导人声明对香港事务指手画脚 中方:多管闲事

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在8月27日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，七国集团峰会发表领导人声明，其中重申《中英联合声明》的存续性和重要性，呼吁避免暴力。中方对此有何评论？

耿爽：我们对七国集团峰会领导人声明对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。我们多次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。

发生在香港的游行示威和暴力活动已经持续了两个多月，香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象都受到了严重冲击。没有人比包括香港市民在内的中国人民更关心香港的繁荣稳定。我们自己的事情，我们会处理好。请七国集团成员不要再居心叵测、多管闲事、图谋不轨。

至于《中英联合声明》，我要再次强调，《中英联合声明》的终极目的和核心内容是确定中国收回香港，对香港恢复行使主权。随着香港回归祖国，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管治。根据国际法和国际关系基本准则，任何国家和组织无权假借《中英联合声明》干涉香港事务。

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