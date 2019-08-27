韩国总理说韩日可有条件重商军情协定

新华社首尔8月27日电（记者耿学鹏 陆睿）韩国国务总理李洛渊27日呼吁韩日就双方摩擦开展对话。他说，如果日方撤销针对韩国的不当经贸措施，韩日可以重新商议《军事情报保护协定》。

根据韩国总理办公室发布的声明，李洛渊当天在高级党政协商会议上表示，日本政府28日将正式实施涉及把韩国移出贸易“白色清单”的相关政令，但他认为韩日政府可以找到目前状况的解决途径，避免事态进一步恶化。

李洛渊表示，距离韩日《军事情报保护协定》失效还有将近3个月时间。如果日本在此期间撤销对韩国采取的不当措施，韩国可以重新考虑《军事情报保护协定》一事，希望韩日两国真诚开展对话。

日本政府7月初宣布对出口韩国的部分半导体材料加强审查与管控，8月2日决定把韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”。

韩国政府8月12日决定把日本移出韩国的贸易“白色清单”，同时于当月22日以日方把韩国移出“白色清单”使两国安保合作环境发生重大变化为由，宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》。

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