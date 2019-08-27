中非智库论坛第八届会议在京举行

人民网北京8月26日电（记者 王海林 任皓宇），8月25日至27日，“中非智库论坛第八届会议”在北京举行。约400位来自中非双方的政府官员、智库学者、媒体代表等围绕“落实中非合作论坛北京峰会成果”这一重要议题进行了深入广泛的探讨，为全面推动北京峰会成果落实，携手构建更加紧密的中非命运共同体建言献策。

本届中非智库论坛分设三个分论坛，与会人士就“携手构建更加紧密的中非命运共同体”、“共建‘一带一路’与《非盟2063议程》紧密对接”、“中非智库媒体交流合作与中非话语权建设”三个分议题展开深入研讨。

中非双方的智库代表结合当前国际形势、发展中国家团结合作关系和中非关系发展历史等，就构建更加紧密的中非命运共同体、共建“一带一路”、落实中非合作“八大行动”、总结中非合作论坛成功经验、推动中非合作提质增效、打造中非联合研究交流计划“增强版”、加强中非治国理政经验交流，以及如何共同应对西方攻击抹黑中非合作等话题进行讨论与阐述。与会代表为全面推动北京峰会成果落实，携手构建更加紧密的中非命运共同体建言献策。

本次会议由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处主办，浙江师范大学非洲研究院承办、中国非洲研究院和中国国际问题研究院协办。

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