人民网>>国际

中非智库论坛第八届会议在京举行

2019年08月27日15:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京8月26日电（记者 王海林 任皓宇），8月25日至27日，“中非智库论坛第八届会议”在北京举行。约400位来自中非双方的政府官员、智库学者、媒体代表等围绕“落实中非合作论坛北京峰会成果”这一重要议题进行了深入广泛的探讨，为全面推动北京峰会成果落实，携手构建更加紧密的中非命运共同体建言献策。

本届中非智库论坛分设三个分论坛，与会人士就“携手构建更加紧密的中非命运共同体”、“共建‘一带一路’与《非盟2063议程》紧密对接”、“中非智库媒体交流合作与中非话语权建设”三个分议题展开深入研讨。

中非双方的智库代表结合当前国际形势、发展中国家团结合作关系和中非关系发展历史等，就构建更加紧密的中非命运共同体、共建“一带一路”、落实中非合作“八大行动”、总结中非合作论坛成功经验、推动中非合作提质增效、打造中非联合研究交流计划“增强版”、加强中非治国理政经验交流，以及如何共同应对西方攻击抹黑中非合作等话题进行讨论与阐述。与会代表为全面推动北京峰会成果落实，携手构建更加紧密的中非命运共同体建言献策。

本次会议由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处主办，浙江师范大学非洲研究院承办、中国非洲研究院和中国国际问题研究院协办。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved