俄专家：没有西方国家支持 香港暴乱事件根本就不会发生

人民网莫斯科8月26日电（屈海齐、李明琪）香港24日举行的“观塘游行”再度重演“快闪式”暴乱，部分“游行人士”瞬间化身暴徒，堵道路、攻警署、袭警员...“考虑到由美国挑起却“无疾而终”的贸易战，最近发生在中国香港的暴乱本质上是西方尝试对中国持续施压”，俄罗斯外交政策、国防与安全领域专家格里高利·特罗菲姆丘克说道。

特罗菲姆丘克认为，目前发生在香港的暴乱始于数年前由美国挑起的保护主义。然而不同于经济手段，这种波及面广且持续时间长的骚乱已经是一种纯碎的政治手段。他表示，西方国家企图以此试探中国对香港局势的反应，并试图刺激中国政府作出强硬回答。尽管如此，中国政府还是在法律框架内对香港局势做出了恰当回应，这恰恰也遏制住了破坏份子挑衅的势头。特罗菲姆丘克强调，如此大规模的抗议行为自发生之初就并无合理理由。

特罗菲姆丘克对记者表示，24日部分“游行人士”攻警署、袭警等一系列行为恰好证明“乱港”分子起初挑衅北京并刺激中国政府采取强硬措施的企图没有得逞，因此才会逐步升级暴动，袭击新闻工作者及执法人员，以期引发国际媒体最大限度的广泛关注。如果这样的手段还是无法达到令‘乱港’分子满意的程度，相信始作俑者很有可能继续升级暴动，直至流血事件的发生，特罗菲姆丘克补充道。“这是试图扰乱局势的反对派分子的惯用手段，流血事件至今尚未发生恰恰证明了执法机关的反应不仅十分谨慎克制且司法正确”。

特罗菲姆丘克认为，客观来看，中国政府允许香港民众在法律允许的框架内表达其意见和观点。然而一旦超脱法律规范的框架就会变成真正的骚乱和破坏行为，届时执法人员将有必要针对性地采取更为强硬的措施。他强调，大陆方面也应当加强新闻媒体的宣传力度，让香港民众不要忘却1997年香港回归以后所获得的社会及经济发展优势。

在被问及香港的暴乱是否与西方的支持有关时，特罗菲姆丘克谈到，没有西方国家的支持香港的暴乱事件根本就不会发生，如此大规模的行动离不开周密的组织、统一的要求和长期的资金支持，以及订制大批的统一服装等。他坚信，如果没有统一的密谋，这样的暴乱事件就不会发生和发展。除了西方国家以外不会有任何人愿意投入如此大量的精力和金钱去谋划暴乱事件。

俄罗斯专家表示，所谓的“颜色革命”早在20世纪末期在中亚、东欧等独联体国家便已溃败，早就成了作废的意识形态渣滓。香港版的“颜色革命”早已不是什么新鲜事了。

不久前莫斯科也发生了大规模的游行。据相关报道称，某些游行者实际上是西方国家的“代理人”。对此，特罗菲姆丘克表示，示威抗议的极端自由主义者实际上是妄图在俄罗斯重新上演1991年苏联解体的情景。“苏联解体已近30年，示威抗议者试图再次向俄罗斯民众，特别是年轻人，鼓吹在西方国家生活的优越性，仿佛西方国家没有腐败问题，没有寡头干政且充满自由”。特罗菲姆丘克表示，90年代俄罗斯政府中坚定的民主主义者如今摇身一变成为了“自由主义者”。他们支持的意识形态对俄罗斯而言早已不是什么新鲜事，相似的戏码不会再次上演。他希望，广大俄罗斯民众看清西方国家所谓的民主。特罗菲姆丘克认为，莫斯科发生的游行示威与香港的暴动有很多相似点，西方国家对示威者可谓关切之至，究竟是谁为了什么在支持谁，这一点在国际媒体的报道中清晰可见。

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