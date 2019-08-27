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法美同意在多边框架下解决数字税问题

2019年08月27日15:17  来源：新华网
 

　　新华社法国比亚里茨8月26日电（记者陈晨）法国和美国26日在七国集团（G7）峰会期间就“数字服务税”问题达成一致，同意在经济合作与发展组织（经合组织）框架下解决问题，两国围绕这一问题的贸易紧张局势得到部分缓解。

　　七国集团峰会8月24日至26日在法国西南部城市比亚里茨举行。由于自今年3月以来美法之间因数字税引发的矛盾不断升级，数字税成为本届峰会的焦点议题之一。

　　26日下午，七国集团峰会发布声明说，将在2020年达成一致，在经合组织框架内更新国际税收规定。法国总统马克龙在随后召开的新闻发布会上说：“我们就此问题达成一致对各方均有益。”

　　今年3月初，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔提交法案，计划向全球互联网巨头征收数字税。其中，全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元（约合8.4亿美元）和在法国境内年营业收入超过2500万欧元（约合2814万美元）的企业将被征收3%的数字税。法国参议院7月投票通过征收数字税的法案。

　　法国出台数字税对美国互联网企业冲击最大，谷歌、苹果、脸书和亚马逊等美国高利润互联网巨头首当其冲。对此，美国贸易代表办公室宣布，将针对法国此举启动“301调查”，并可能对法国进口商品采取加征关税等贸易限制措施。

　　对于美法之间不断升级的数字税纠纷，马克龙在峰会期间承认数字税是“具有争议性的问题”，并且冲击了一些美国企业。他表示，相较于各国推出自己的数字税，推出一种国际税收更加明智。

　　数字税只是美法、美欧矛盾的冰山一角。近年来美欧之间的经贸矛盾日趋严重，双方在航空补贴、汽车关税、世界贸易组织改革等问题上分歧严重。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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