美国19个州和首都华盛顿起诉政府非法移民新规

新华社华盛顿8月26日电（记者 徐剑梅 刘阳）美国19个州和首都华盛顿哥伦比亚特区26日联合提起诉讼，反对特朗普政府改变现行政策，推出允许无限期关押非法移民家庭的新规定。

牵头起诉的加利福尼亚州总检察长泽维尔·贝塞拉和马萨诸塞州总检察长莫拉·希利都是民主党人。贝塞拉当天发表声明说：“我们希望保护儿童，避免他们遭受无法挽回的伤害。”希利也发表声明说：“特朗普政府正在凭借这一规定，为入境和海关执法局无限期关押无辜儿童铺路，并试图剥夺各州加以阻止的能力。”

美国联邦政府现行政策规定非法移民家庭最多可被关押20天。白宫本月21日发表声明称，这一政策存在漏洞，吸引越来越多的非法移民进入美国。美国国土安全部当天发布旨在改变这一政策的新规，并于23日刊登在《联邦政府纪事》上，定于60天后生效。这一新规如果实施，将允许美国当局无限期关押进入美国的非法移民家庭，包括其中的非法移民儿童。

特朗普上台以来，一直努力限制非法移民入境，但在推行相关政策时多次因涉嫌侵犯非法移民权益而遭到美国舆论批评。

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