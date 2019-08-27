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哈萨克斯坦学者：美中贸易纠纷对美中两国及全球经济都将造成沉重打击

2019年08月27日13:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹8月26日电（记者周翰博）近日，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率，并声称“要求美国企业离开中国”。哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃认为，美方此举将导致美中贸易纠纷进一步升级，对两国乃至全球经济都将造成沉重打击。

沙伊梅尔格诺娃对记者表示，美国总统特朗普在社交媒体账号上发表的有关“要求美国企业离开中国”的言论具有宣传特征，像是说给美国民众听的。也许他就是希望通过这种方式吸引民众注意，为即将开始的总统选举造势，并最终实现连任。

“美国总统似乎没有权利对私营企业的经营活动发布命令”。沙伊梅尔格诺娃指出，更何况如果这些企业目前正处于盈利状态。中美企业深度合作已经有数十年历史，让众多企业在短时间内寻找中国合作伙伴的替代者是不现实的。美国企业在一定程度上已经成为本国领导人为实现政治野心的“牺牲品”。国际社会非常关注美国企业会做出什么反应。

中美贸易纠纷不断升级对世界经济也将造成严重打击。沙伊梅尔格诺娃强调，根据美国专家预测，如果美中经贸关系持续紧张，到2021年，世界经济可能因此损失1.2万亿美元。“这就是我们要付出的沉重代价。”

实际上，美中贸易纠纷已经对美国老百姓的生活产生影响。沙伊梅尔格诺娃指出，据统计，加征关税导致美国每个家庭一年的支出平均要多出800到1000美元。“家庭负担增加可能会成为影响2020年总统选举结果的重要因素。”

世界最大的两个经济体之间的贸易纠纷只能通过谈判协商解决。沙伊梅尔格诺娃表示，在贸易战中，中美两国各有优势，如果任由事态扩大，双方都要付出巨大代价。中国表现的更加理智，更愿意通过对话解决问题。

 

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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