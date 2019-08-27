德国欲建人工岛 风电就地变氢能

新华社柏林8月26日电（记者张毅荣）德国联邦交通部议会国务秘书埃纳克·费勒曼26日提出，为加强利用海上风能，可在德国北部的海上风电场附近新建人工岛屿，将多余风电就地转化为氢能，推动氢能产业发展。

费勒曼当天在德国北部库克斯港参加一场关于氢能的专业会议时表示，德国北部海域风电场生产的多余电力可在新建的人工岛上转化成氢能，为过往船只提供能源补给，或被输送至陆地。他说，交通部下属联邦航海和水文局已做好准备勘察相关海域。

风电制氢就是将风力发的电直接通过水电解制氢设备将电能转化为氢能。不过也有观点认为，应把多余风电传输到陆地后，再转化成氢能使用或储存。汉堡市经济部部长米夏埃尔·韦斯特哈格曼表示：“这样操作的条件更现成。”

德国风电资源主要集中在北部地区，为把风电运输到经济发达、用电量大的南部，德国计划修建数条输电线路“北电南送”，但该计划长期受到一些民众和环保组织反对。

德国总理默克尔日前宣布，将在今年底前正式推出发展氢能源的国家战略，政府不仅支持电动汽车相关技术发展，也非常重视氢动力技术的开发与应用。

费勒曼说，目前消费者对相对昂贵的氢能源汽车需求仍较少，建议德国城镇优先采购氢能源公共汽车。

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