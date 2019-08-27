中国赴苏丹达尔富尔维和直升机分队完成指挥权交接

新华社喀土穆8月26日电（记者 马意翀 郝兆建）中国赴苏丹达尔富尔维和直升机分队轮换交接仪式25日在苏丹北达尔富尔州法希尔超级营地举行。随着两批任务分队指挥长在装备物资交接清单上签字，中国第二批和第三批维和直升机分队指挥权顺利完成交接。

记者从第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队获悉，连日来第二批维和直升机分队官兵对主战装备、车辆机械、武器弹药、物资器材、营产营具、医药器械等多项内容进行了交接，并围绕任务区当前安全形势、特殊环境下飞行特点、遂行任务注意事项等进行了全面交流。

轮换交接指导组组长、军委联合参谋部维和事务中心副主任刘超威告诉记者，第二批维和直升机分队始终不忘初心、牢记使命，圆满顺利完成维和任务。第三批维和直升机分队将面临众多新形势、新挑战、新任务，但全体官兵技术精湛、素质过硬、作风优良，一定能够不负重托，向党和人民交上一份合格答卷。

“接过维和接力棒，就意味着接过了维护世界和平的神圣使命。”交接仪式上，第三批维和直升机分队指挥长褚志勤表示，分队官兵将充分发扬任务繁重压不垮、恶劣环境难不住、生死考验吓不倒的精神，为国家和军队争取更大荣誉。

中国是联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）的重要出兵国。截至今年4月，自2007年该任务区组建以来，中国已向达区派驻15批工兵分队和2批直升机分队，人数多达4400余人，出色完成各项维和任务，为达区的和平稳定和重建作出了重要贡献。

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