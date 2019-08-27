悉尼将开展厨余垃圾回收试点

新华社悉尼8月27日电（记者郝亚琳）澳大利亚悉尼市政府27日宣布，将在悉尼开展试点，将居民家中的厨余垃圾转化为绿色能源和肥料。

这一试点将首先在市辖区内的330栋独立屋和53栋高层公寓楼里开展，涉及4000多户居民。市政府将为每户居民发放一个小型厨余垃圾收集罐和内附的一个可堆肥回收袋。住户将厨余垃圾装入收集罐后，放在路边等待集中回收。

回收来的厨余垃圾将被送往位于悉尼西部卡梅利娅的澳大利亚首家厨余垃圾转化能源处理中心，通过厌氧消化技术，由微生物消化分解可生物降解的有机成分。

据市政府介绍，这一过程将产生可被转化为绿色电能的沼气和富含营养的污泥。其中，电能将被转售给国家电网，污泥则通过干燥和颗粒化处理变为营养丰富的肥料，出售给农场和花园。这一中心产生的电能大约可满足3600户居民的用电量。

悉尼市市长克洛弗·穆尔表示，这项试点工作是改进垃圾分类回收的重要一步，可以有效减少流向垃圾填埋场的大量食物残渣。尽管垃圾分类技术已有很大进步，但最有效的办法还是由居民在源头上做好分类。

她表示，市民们参与这一试点工作的意愿很强，如果试点工作卓有成效，市政府将考虑在整个市辖区提供这项服务。

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