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利比亚政府军与“国民军”在盖尔扬地区激战

2019年08月27日11:00  来源：新华网
 

新华社突尼斯8月26日电（记者黄灵）的黎波里消息：利比亚民族团结政府军队与利比亚“国民军”26日在首都的黎波里以南的盖尔扬地区激烈交战。

“国民军”发表声明说，该武装当天在政府军控制的盖尔扬地区的战斗中取得重要进展，击溃政府军并摧毁数辆装甲车，目前已占领数个政府军阵地。

盖尔扬被称为的黎波里的“南大门”。今年4月初，“国民军”以盖尔扬为前沿基地，向的黎波里发起军事行动，与控制该市的民族团结政府军队交战。支持民族团结政府的武装6月底突袭夺取盖尔扬，对“国民军”构成重大打击。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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