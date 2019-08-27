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伊朗外长“意外”现身G7峰会举办地 会晤马克龙

2019年08月27日08:56  来源：新华网
 

　　伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫25日现身七国集团峰会举办地、法国西南部海滨城市比亚里茨，与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会面。

　　法国等欧洲国家试图缓和伊朗与美国的紧张关系，但没有迹象显示美国打算放松对伊朗原油出口的制裁。

　　【短暂停留】

　　扎里夫25日飞赴比亚里茨。路透社报道，扎里夫与马克龙等人会晤超过3小时，随即返回伊朗首都德黑兰。

　　追踪全球航班飞行状况的专业网站“24小时飞行雷达”信息显示，扎里夫搭乘的航班在他抵达比亚里茨大约5个小时后离开。

　　扎里夫经由社交媒体“推特”发布他和法国总统马克龙、法国外交部长让—伊夫·勒德里昂等人会晤的照片，说他与对方“广泛讨论”并向英国、德国官员简要通报会晤情况。

　　扎里夫写道：“前路困难重重，但值得探索。”

　　【积极信号？】

　　路透社报道，其他国家代表在最后时刻获知扎里夫前往比亚里茨。法国总统府爱丽舍宫证实法方事先通知各国代表。

　　扎里夫在比亚里茨没有会晤美国总统唐纳德·特朗普或美方官员。按照美国白宫的说法，这一“大胆”的外交举动令美方惊讶。

　　法新社以多名法国官员为消息源报道，特朗普事先知道扎里夫会现身比亚里茨。其中一名要求匿名的外交官告诉媒体记者：“我们和美国人的合作完全透明。”

　　德国总理安格拉·默克尔说，扎里夫不参与峰会议程，但任何有助缓和美国与伊朗紧张关系的尝试都值得。

　　按照法新社的说法，扎里夫和特朗普出现在同一地点表明紧张局面有望缓和。

　　在国际危机研究组织主管罗伯特·马莱看来，扎里夫现身比亚里茨表明特朗普就马克龙的提议给出“一些积极回应”。马莱告诉法新社记者：“特朗普总统可能私下告诉马克龙总统，他愿意接受这些想法。”

　　【制裁难松】

　　前往七国集团峰会举办地以前，扎里夫23日在法国首都巴黎与马克龙会面，讨论法方涉及缓和伊朗与美国紧张关系的提议。这些提议包括豁免部分美国对伊制裁或者向伊朗提供某种经济补偿。

　　马克龙和其他七国集团领导人24日讨论伊朗议题，但没有迹象显示特朗普打算放松针对伊朗原油出口的制裁。一名熟悉情况的欧洲外交官告诉路透社，欧洲国家领导人没有说服特朗普。

　　另一方面，伊朗方面亮出谈判价码。两名伊朗官员和一名伊朗外交官25日接受路透社采访时说，如果西方国家希望挽救伊朗核问题全面协议，伊方希望每天至少出口原油70万桶，理想情况下把原油出口量增至每天150万桶。另外，伊朗发展弹道导弹项目不能谈判。

　　美国政府2018年退出伊核协议，恢复对伊制裁。近期，美方加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断，致使地区形势持续紧张。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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