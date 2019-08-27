“脱欧”后贸易协议英美现分歧 英相反对贸易保护

就英国脱离欧洲联盟后与美国签署贸易协议，英国首相鲍里斯·约翰逊与美国总统唐纳德·特朗普25日的说法显现分歧。

【一份还是多份】

约翰逊和特朗普当天在七国集团峰会期间在法国西南部海滨城市比亚里茨首次会晤。路透社报道，特朗普在会谈开始前承诺，美英将磋商一份规模“非常大的贸易协议”，比迄今美英达成的任何贸易协议规模都大。约翰逊表示，他与特朗普正“同心协力”，致力于达成“脱欧”后贸易协议。

然而，按照美联社的说法，两人刚走过宫殿酒店精致的旋转式台阶，便已对贸易协议显现分歧。美方先前表示，准备与英方逐领域达成协议。英方则希望，一次搞定一份综合性协议。

约翰逊25日承诺，“一旦清除道路上部分障碍”，将与美国达成一份“极出色的协议”。特朗普却插话强调，是“多份极出色的微型协议”。

路透社分析，约翰逊出席七国集团峰会“任务微妙”，既要安抚欧盟盟友，又不能惹怒特朗普。就“脱欧”后英美贸易协议，约翰逊一方面强调英国企业在美国市场面临的巨大机遇，另一方面暗示两国在贸易协议规模方面有分歧。

约翰逊25日晚些时候告诉英国天空新闻频道，美国希望一年内达成协议，他当然愿意实现这一目标，“但那是一份非常快速的时间表”。

【反对贸易保护】

另外，约翰逊在比亚里茨多次谈及美国政府须适当放松“贸易保护主义”政策。25日面对特朗普，约翰逊首先称赞美国经济表现，然后说：“要像绵羊一样温和表达一下我方就贸易战的观点——我们总体偏好贸易和平。”

约翰逊一天前抵达峰会主办地时说，“非常担忧”贸易保护主义滋长。“支持关税”的那些人“可能招致引发全球经济下行的指责”。

约翰逊飞往法国途中告诉媒体记者，英美贸易协议不会“一帆风顺”。英国红酒、枕头等不少商品在美国市场遭遇困难；作为英国经济支柱的会计、律师和建筑师等专业服务在美国推进业务更是面临阻碍。相反，英国对美方商品和服务就没有加诸那么多的限制。

美联社报道，约翰逊尽管需要确保与美国达成贸易协议，仍然强调不会全盘妥协。国民保健制度等英国经济部分领域将不在协议范围内。（海洋）（新华社专特稿）

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