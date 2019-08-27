印尼发布迁都东加里曼丹省计划 2024年启动搬迁

印度尼西亚总统佐科·维多多26日发布迁都计划，打算把首都从雅加达迁至东加里曼丹省。

佐科在记者会上介绍，新首都还没有确定名称，将坐落在东加里曼丹省三马林达市和巴厘巴板市附近。“新首都位于印尼中部战略要地，紧邻新兴城市区。”

佐科说，确定迁都计划“紧要”，首都搬迁2024年才会启动。

把首都从雅加达迁至东加里曼丹省将耗费466万亿印尼盾（约合2339亿元人民币），包括新建政府办公地点和安置150万名公务员。印尼政府负担19%的费用，其余资金来自“政府和社会资本合作”(PPP)模式和私人投资者。

雅加达位于爪哇岛西北海岸，地势低平，易受洪水侵袭。首都圈人口密集，大量用水需求导致地下水过量开采，地面沉降加剧。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)