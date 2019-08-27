玻利维亚野火难控 总统改口称愿意接受国际援助

玻利维亚境内草原和亚马孙雨林火灾持续肆虐，总统埃沃·莫拉莱斯改口，说愿意接受国际援助。

莫拉莱斯25日视察受灾地区时告诉媒体记者，欢迎国际组织、国际人士和外国领导人向玻利维亚提供援助。他已经指示国防部和外交部设法协助灭火。

玻利维亚东南部与巴西、巴拉圭接壤的热带草原以及北部亚马孙热带雨林正遭遇火灾。路透社报道，阿根廷、巴拉圭、秘鲁、智利和西班牙愿意提供援助，莫拉莱斯政府起初不愿接受，说可以依靠自身力量控制火势。

自22日以来，玻利维亚动用一架由波音-747型客机改造的超大型灭火飞机以及多架小型直升机和飞机协助灭火，出动2000名消防队员。只是，过火面积现已翻倍。多名政府官员说，受灾面积至少100万公顷。

电视画面显示，火焰和浓烟吞噬多座村落，草原和散布着棕榈树的农田呈现一片片焦黑，大火沿着山坡不断蔓延。

玻利维亚两个月后举行总统选举。莫拉莱斯暂停竞选活动已有一周，专心灭火救灾。多名政治对手指责莫拉莱斯应对灾情不力。一些人认定，莫拉莱斯推行的农村发展政策“助长”林火隐患，缘由是农民烧林开荒时常引起火灾。

亚马孙雨林是全球最大雨林，超过60%的面积位于巴西境内，其余部分位于秘鲁、玻利维亚等多个南美洲国家。亚马孙雨林旱季是每年4月至10月，火灾常发是自然现象。

巴西境内亚马孙雨林同样发生严重火灾。路透社报道，今年火灾次数是去年同期的两倍。按照亚马孙环境研究所的说法，今年没有出现持续严重干燥天气，火灾多因人为活动导致。（王逸君）【新华社微特稿】

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