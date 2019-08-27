马克龙欲代表G7谈伊核 特朗普：不支持、不反对

法国总统府爱丽舍宫25日传出消息：七国集团(G7)领导人同意由法国总统埃马纽埃尔·马克龙出面，代表G7与伊朗对话，向伊朗传达信息。

这一说法没有得到美国总统唐纳德·特朗普认可。对马克龙的角色，特朗普态度明确：我干我的，你谈你的。

【有共识？】

七国集团峰会24日至26日在法国西南部海滨城市比亚里茨举行，七国领导人24日晚会商一系列议题。

爱丽舍宫一名不愿公开姓名的官员25日告诉路透社记者：“依据前一晚讨论，作为七国集团（轮值）主席，（法国）总统确实有权讨论并向伊朗当局传达信息。”

这名官员说，当前重点是防止伊朗拥有核武器，缓解海湾紧张局势。他没有提供更多细节。

美国总统唐纳德·特朗普政府2018年退出六方签署的伊朗核问题全面协议，恢复对伊制裁。美方加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断，致使地区形势持续紧张。

马克龙23日在法国巴黎与伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫会面，讨论缓和局势的建议，包括豁免部分美国对伊制裁或者向伊朗提供某种经济补偿机制。

不过，美国没有显现放松制裁的迹象，而法国官员拒绝披露马克龙与伊朗和美国分别沟通的细节。

【不承认】

马克龙话音刚落，特朗普在G7会场外向媒体记者表明立场：不支持、不反对。

他说：“不，我没有讨论过那件事。我们会按照自己的想法行事，但是你不能阻止其他人对话。如果他们想谈，可以谈。”

马克龙先前说，希望这次峰会形成明确策略，避免局势进一步恶化。他预期会在峰会间隙与特朗普讨论解决伊核问题的一些选项。

他稍后接受信息频道电视台采访时调整表述，说七国集团还没有正式委任他向伊朗传达信息；不过，七国集团领导人就共同对伊朗发声达成一致，“大家都想避免冲突，就这一点，唐纳德·特朗普的态度极其明确”。

美联社援引其他消息源报道，24日会后的欢迎晚宴气氛显得紧张，特朗普与其他六国领导人分歧明显，而英国首相鲍里斯·约翰逊25日在晨会期间握住东道主马克龙的手说：“你昨晚表现太棒了。真不容易。”

美联社24日报道，七国集团峰会无法解决国际社会重大问题不足为奇，对这场峰会预期似乎更低，不发生“外交灾难”即可。（田野）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)