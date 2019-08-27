以色列无人机坠落 黎巴嫩批以“侵犯主权”

黎巴嫩总理萨阿德·哈里里25日谴责以色列两架无人驾驶飞机侵入黎巴嫩领空，认定这是侵犯黎巴嫩主权、威胁地区稳定。

黎巴嫩真主党和军方确认，其中一架以方无人机坠落在真主党媒体中心大楼楼顶，另一架在空中爆炸后坠落在一处空旷地带。路透社报道，这是十多年来首次发生这类事件。

【无人机坠落】

真主党发言人穆罕默德·阿菲夫说，一架小型无人机在贝鲁特南部一座办公楼的楼顶坠落，而那里是真主党的新闻机构办公地。

阿菲夫说，第二架无人机不到45分钟以后飞来，似乎由以方派来搜寻第一架无人机，在附近空旷地带爆炸，给周边多座办公楼造成破坏。居民听到爆炸声。

阿菲夫向美联社记者确认：“我们没有击落或引爆任何一架无人机。”

美联社记者在事发地看到，真主党媒体中心大楼以及周边数座建筑物遭受轻微破坏，窗户破损。在真主党新闻机构所处的办公楼二层，办公桌翻倒。

一名目击者告诉路透社记者，黎巴嫩军方随即封锁事发街区。

黎巴嫩军方说，第一架以色列无人机坠落以后，第二架无人机凌晨2时30分爆炸，“军方人员立即赶到，封锁两架无人机坠落区域”。

【黎总理谴责】

黎巴嫩总理哈里里说，两架以色列侦察无人机侵犯黎巴嫩主权；以方这一举动威胁地区稳定，企图加剧紧张。

以色列军方没有回应黎方谴责。

黎巴嫩方面先前向联合国申诉，以色列战机经常未经黎方允许飞越黎巴嫩领空，对黎巴嫩邻国叙利亚发动袭击。

这次两架无人机的目标似乎是黎巴嫩真主党办公地。

以色列长期视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，指认伊朗方面经由叙利亚陆地走廊向这一组织输送武器，威胁以色列安全。真主党与以色列2006年7月至8月持续34天大规模交火，黎方超过1200人死亡，以方超过160人死亡。

【以军行动多】

以色列无人机坠落前数小时，以方证实，以军战机对叙利亚首都大马士革附近的伊朗部队和什叶派民兵发动袭击，声称他们打算对以色列发动无人机袭击，以军挫败这一阴谋。

设在英国首都伦敦的“叙利亚人权观察组织”说，以军空袭导致2名黎巴嫩真主党成员和一名伊朗军人丧生。一名不愿公开姓名的真主党人士向俄罗斯卫星通讯社记者确认，2名真主党成员死于那场空袭。

但是，伊朗军方将领穆赫辛·雷扎伊告诉伊朗劳动新闻社记者，以军空袭没有伤及在叙利亚的伊朗军事人员。他说，所谓伊朗企图用无人机袭击以色列的说法纯属“谎言”。

叙利亚官方媒体报道，叙利亚防空系统应对以军“侵犯”，拦截大多数以色列导弹。

以色列指认伊朗寻求在叙利亚境内设立永久军事基地，威胁以色列安全。叙伊两国政府否认伊朗在叙利亚驻军，说只有应叙方邀请派出的军事顾问。

以军近期频繁在周边国家发动针对伊朗目标的空中打击。多名不愿公开姓名的美国官员23日说，以色列空袭伊拉克境内的伊朗目标。美联社报道，如果消息属实，那是以色列1981年以来首次空袭伊拉克境内目标，意味着以色列把对抗伊朗的军事行动从叙利亚扩展到伊拉克。（杜鹃）（新华社专特稿）

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