特朗普说若条件合适愿与伊朗总统鲁哈尼会谈

新华社法国比亚里茨8月26日电（记者任珂 陈晨）美国总统特朗普26日在法国南部城市比亚里茨说，如果条件合适的话，他愿意接受法国的提议，与伊朗总统鲁哈尼举行会谈。

在七国集团峰会闭幕前夕，特朗普和法国总统马克龙当天举行联合记者会。特朗普在记者会上称美国并不谋求推翻伊朗政权，“美国的要求很简单，即伊朗不能获得核武器和弹道导弹”。

马克龙说，鲁哈尼表示愿与特朗普举行会谈，希望鲁哈尼和特朗普的会谈在未来几周内举行。马克龙还说，希望美伊之间能达成协议，法国愿为此发挥应有作用。

另据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼26日在一场公开活动上发表讲话时说，如果与“某人”会晤有利于伊朗国家利益以及问题的解决，他愿意这样做。鲁哈尼说，伊朗既要展示实力，又要运用外交手段。

伊朗核问题是本届七国集团峰会的关注点之一。伊朗外长扎里夫25日晚间抵达比亚里茨，与法国外长勒德里昂举行了会谈，随后马克龙也会见了扎里夫。

2018年5月，美国宣布单方面退出2015年签署的伊朗核问题全面协议，随后重启对伊朗制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款，中东局势随后持续紧张。鲁哈尼7月14日曾在电视讲话中表示，若美国撤销对伊朗的制裁并重返伊核协议，伊朗愿意与美方谈判。（参与记者：马骁、穆东）

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