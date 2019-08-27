忻顺康：大使要大家使 大使要使大家

忻顺康做客人民网 贾文婷摄影

1977年恢复高考之后，忻顺康通过考试，进入北京师范大学学习外语。1985年，外交部在社会上招聘外交人员，忻顺康怀揣着把外语作为工具，有机会到国外去深入学习的梦想，考进了外交部，开始走上了外交官的职业道路。

从事外交工作要求政治可靠、冷静沉着、严谨务实、随机应变，曾任中国驻津巴布韦、纳米比亚大使忻顺康近日接受人民网采访，深情讲述他外交生涯中的难忘经历和宝贵心得。

担任外交信使四年走过108个国家

到了外交部，忻顺康首先进入了信使队。“这个工作非常特殊”，他对记者介绍说，主要是把国家重要的机密文件定期送到各个使领馆，并接收使领馆上报的文件。他表示，国家对于外交信使是有特殊要求的：首先要政治牢靠，忠诚于祖国、人民，同时要有一定的外语沟通能力，还需要在工作上特别谨慎和细致。

当信使的四年时间里，忻顺康一共走过108个国家，他说，在这个过程中，看到了很多，也学到了很多。但忻顺康也提到，这个工作非常辛苦，外交信使要求文件不离身，常常身临险境。他向记者分享了一次惊险的经历，在一次前往美国的途上，气流影响导致严重颠簸，忻顺康回忆道，“航空小姐拖着咖啡、饮料，把整个人都甩出去了。当时整个后面的飞机一片的发问声，自己能感觉到失重，迅速地往下降。”当时忻顺康心中默念着老信使对他的教诲，告诉自己要冷静沉着，也做好一些应急的处置准备以防万一，还好险情很快过去，但这件事对忻顺康留下了非常深刻的印象。他表示，担任外交信使这段经历是十分难得的，不仅要维护个人的安全，而且要保护好国家文件的安全，与他人交涉，都需要政治智慧来灵活处理，这对他后来的外交生涯也很有帮助。

国歌外交声名远扬

从2009年开始，忻顺康先后在津巴布韦和纳米比亚担任了大使，他在任期间，留下了“国歌外交”的美名。忻顺康与记者分享了这个称号的由来，在津巴布韦的时候，有一次，他突发奇想，组织了当地人教他们唱中国歌，无伴奏的《弯弯的月亮》和《牧歌》，他们唱得非常好。忻顺康说，“后来我就想，我让人学唱中国歌，我为什么不学一下津巴布韦的歌曲呢？”但在学习津巴布韦国歌的过程中，忻顺康告诉记者，因为字与字没有连贯，对中国人来说背起来是很不容易的。当时他爱人提议说，“你为什么不把中国的这些字和字之间编成一个小故事来帮助记忆呢？”他觉得很有道理，于是和官员一起商量编写，让全馆人员来学习。学会这个歌之后，忻顺康说，他在津巴布韦多了很多朋友，“国歌外交”的故事也就这样声名远扬。

近八年的在非工作不仅给了忻顺康好的经验，也让他深深爱上了非洲这块土地。他指出，津巴布和纳米比亚对华都是非常友好的非洲国家，在他们的独立解放的斗争当中，中国都给予了物质上、道义上的全面支持，所以这些国家都非常感谢中国。他感慨道，“这样的友好国家里工作，你会感觉到天天都生活在那种友好、关心、关怀的氛围里，非常愉快！”

忻顺康告诉记者，在津巴布韦、纳米比亚工作的时候，感觉到了中非合作趋势向好。中国在这两个国家，无论是中资企业，还是华侨华人，以及后来的游客人数都越来越多，项目越来越广，中国也成为了当地发展经济的生力军。

他特别提到，去年中非合作论坛召开北京峰会，非洲国家元首到北京，亲眼看到城市的变化，百姓的精神面貌，以及中国国家实力的提升，希望借鉴中国先进的发展经验，提升本国综合实力。在这次峰会上，习主席提出了中非“八大行动”倡议，为未来的三年中非合作提出了规划。忻顺康表示，我们在中非合作上要做的事情还很多，有很多项目都要去落实，非洲的未来潜力巨大，给了中国很多机会，对中非未来的发展充满信心。

“大使要大家使，大使要使大家”

在忻顺康驻外期间，作为大使，深受驻在国的各界和华侨华人、中资企业的欢迎。提起担任大使的心得，忻顺康向我们分享了他的口头禅，“大使要大家使，大使要使大家”。

他解释道，“大使是肩负使命的”，大使作为国家主席在驻在国的特别代表，领导整个使馆，责任和任务是非常艰巨的。在驻在国，带领华侨华人说明关系，责任和任务是非常艰巨的。因此，大使的使命就落实到大使要大家使，展示新型的中国大使的形象和工作作风。其次，“大使使大家”，忻顺康指出，这实际上是统筹协调的意思，也就是说大使要想做好工作，不仅要靠大使馆的工作人员，还要紧紧依靠驻在国的政府、人民，依靠华侨华人和中资企业。当工作需要的时候，把他们调动起来，就会形成一股非常强大的对外工作力量，这股力量用好了，对树立对华友好意识，让驻在国人民更了解中国也是有帮助的。

回望新中国辉煌外交70年

站在新中国成立70周年的历史节点，回顾中国外交取得的辉煌成就，忻顺康思索半刻总结说，这和中国三点独特的的经验是分不开的。第一，中国有一个坚强的党的领导，中国共产党带领全国人民从解放至今日，凝聚了全国人民的力量，一心一意来建设祖国，才能在各行各业取得很大的成就；第二，高超的政策带领，处理好改革、发展和稳定的关系，贯彻实行实事求是思想路线，始终以人民的共同富裕作为目标，时至今日依然有着重要指导意义；第三，不断注意理论创新，从外交上看，建国初期中国确立了和平发展的外交路线，之后，又延伸出合作共赢，共商共建共享的理念，符合国际发展潮流。不仅如此，忻顺康表示，现在“一带一路”倡议得到了越来越多国家的认可，他相信，随着效果的显现，大家会越来越看到“一带一路”倡议的重要意义。习主席提出构建人类命运共同体，也为中国未来的国际友好指明了方向。

忻顺康虽然离开了外交工作的一线，仍心系外交事业，活跃在培养年轻的有志于外交事业的学生的工作中。他对年轻一代的外交官提出了几点期待：首先，政治上要坚定，忠于祖国，忠于人民，热爱自己的国家，这是一个人的立命之本。其次，中国逐渐走向国际舞台的中央，这对新一代外交官提出更严格的要求，为了适应新时期的挑战，年轻的外交官应该加强学习，不断提升自己的综合能力、业务知识，特别是综合复合型能力。他亲切地嘱咐道，“年轻人应该加强锻炼，养成好的生活习惯，要有健康的体魄和好的身体素质，更好地代表中国的对外形象。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)