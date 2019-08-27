人民网>>国际

忻顺康：大使要大家使 大使要使大家

实习生黄晓蔓

2019年08月27日08:50  来源：人民网-国际频道
 
忻顺康做客人民网 贾文婷摄影
忻顺康做客人民网 贾文婷摄影

1977年恢复高考之后，忻顺康通过考试，进入北京师范大学学习外语。1985年，外交部在社会上招聘外交人员，忻顺康怀揣着把外语作为工具，有机会到国外去深入学习的梦想，考进了外交部，开始走上了外交官的职业道路。

从事外交工作要求政治可靠、冷静沉着、严谨务实、随机应变，曾任中国驻津巴布韦、纳米比亚大使忻顺康近日接受人民网采访，深情讲述他外交生涯中的难忘经历和宝贵心得。

担任外交信使四年走过108个国家

到了外交部，忻顺康首先进入了信使队。“这个工作非常特殊”，他对记者介绍说，主要是把国家重要的机密文件定期送到各个使领馆，并接收使领馆上报的文件。他表示，国家对于外交信使是有特殊要求的：首先要政治牢靠，忠诚于祖国、人民，同时要有一定的外语沟通能力，还需要在工作上特别谨慎和细致。

当信使的四年时间里，忻顺康一共走过108个国家，他说，在这个过程中，看到了很多，也学到了很多。但忻顺康也提到，这个工作非常辛苦，外交信使要求文件不离身，常常身临险境。他向记者分享了一次惊险的经历，在一次前往美国的途上，气流影响导致严重颠簸，忻顺康回忆道，“航空小姐拖着咖啡、饮料，把整个人都甩出去了。当时整个后面的飞机一片的发问声，自己能感觉到失重，迅速地往下降。”当时忻顺康心中默念着老信使对他的教诲，告诉自己要冷静沉着，也做好一些应急的处置准备以防万一，还好险情很快过去，但这件事对忻顺康留下了非常深刻的印象。他表示，担任外交信使这段经历是十分难得的，不仅要维护个人的安全，而且要保护好国家文件的安全，与他人交涉，都需要政治智慧来灵活处理，这对他后来的外交生涯也很有帮助。

国歌外交声名远扬

从2009年开始，忻顺康先后在津巴布韦和纳米比亚担任了大使，他在任期间，留下了“国歌外交”的美名。忻顺康与记者分享了这个称号的由来，在津巴布韦的时候，有一次，他突发奇想，组织了当地人教他们唱中国歌，无伴奏的《弯弯的月亮》和《牧歌》，他们唱得非常好。忻顺康说，“后来我就想，我让人学唱中国歌，我为什么不学一下津巴布韦的歌曲呢？”但在学习津巴布韦国歌的过程中，忻顺康告诉记者，因为字与字没有连贯，对中国人来说背起来是很不容易的。当时他爱人提议说，“你为什么不把中国的这些字和字之间编成一个小故事来帮助记忆呢？”他觉得很有道理，于是和官员一起商量编写，让全馆人员来学习。学会这个歌之后，忻顺康说，他在津巴布韦多了很多朋友，“国歌外交”的故事也就这样声名远扬。

近八年的在非工作不仅给了忻顺康好的经验，也让他深深爱上了非洲这块土地。他指出，津巴布和纳米比亚对华都是非常友好的非洲国家，在他们的独立解放的斗争当中，中国都给予了物质上、道义上的全面支持，所以这些国家都非常感谢中国。他感慨道，“这样的友好国家里工作，你会感觉到天天都生活在那种友好、关心、关怀的氛围里，非常愉快！”

忻顺康告诉记者，在津巴布韦、纳米比亚工作的时候，感觉到了中非合作趋势向好。中国在这两个国家，无论是中资企业，还是华侨华人，以及后来的游客人数都越来越多，项目越来越广，中国也成为了当地发展经济的生力军。

他特别提到，去年中非合作论坛召开北京峰会，非洲国家元首到北京，亲眼看到城市的变化，百姓的精神面貌，以及中国国家实力的提升，希望借鉴中国先进的发展经验，提升本国综合实力。在这次峰会上，习主席提出了中非“八大行动”倡议，为未来的三年中非合作提出了规划。忻顺康表示，我们在中非合作上要做的事情还很多，有很多项目都要去落实，非洲的未来潜力巨大，给了中国很多机会，对中非未来的发展充满信心。

“大使要大家使，大使要使大家”

在忻顺康驻外期间，作为大使，深受驻在国的各界和华侨华人、中资企业的欢迎。提起担任大使的心得，忻顺康向我们分享了他的口头禅，“大使要大家使，大使要使大家”。

他解释道，“大使是肩负使命的”，大使作为国家主席在驻在国的特别代表，领导整个使馆，责任和任务是非常艰巨的。在驻在国，带领华侨华人说明关系，责任和任务是非常艰巨的。因此，大使的使命就落实到大使要大家使，展示新型的中国大使的形象和工作作风。其次，“大使使大家”，忻顺康指出，这实际上是统筹协调的意思，也就是说大使要想做好工作，不仅要靠大使馆的工作人员，还要紧紧依靠驻在国的政府、人民，依靠华侨华人和中资企业。当工作需要的时候，把他们调动起来，就会形成一股非常强大的对外工作力量，这股力量用好了，对树立对华友好意识，让驻在国人民更了解中国也是有帮助的。

回望新中国辉煌外交70年

站在新中国成立70周年的历史节点，回顾中国外交取得的辉煌成就，忻顺康思索半刻总结说，这和中国三点独特的的经验是分不开的。第一，中国有一个坚强的党的领导，中国共产党带领全国人民从解放至今日，凝聚了全国人民的力量，一心一意来建设祖国，才能在各行各业取得很大的成就；第二，高超的政策带领，处理好改革、发展和稳定的关系，贯彻实行实事求是思想路线，始终以人民的共同富裕作为目标，时至今日依然有着重要指导意义；第三，不断注意理论创新，从外交上看，建国初期中国确立了和平发展的外交路线，之后，又延伸出合作共赢，共商共建共享的理念，符合国际发展潮流。不仅如此，忻顺康表示，现在“一带一路”倡议得到了越来越多国家的认可，他相信，随着效果的显现，大家会越来越看到“一带一路”倡议的重要意义。习主席提出构建人类命运共同体，也为中国未来的国际友好指明了方向。

忻顺康虽然离开了外交工作的一线，仍心系外交事业，活跃在培养年轻的有志于外交事业的学生的工作中。他对年轻一代的外交官提出了几点期待：首先，政治上要坚定，忠于祖国，忠于人民，热爱自己的国家，这是一个人的立命之本。其次，中国逐渐走向国际舞台的中央，这对新一代外交官提出更严格的要求，为了适应新时期的挑战，年轻的外交官应该加强学习，不断提升自己的综合能力、业务知识，特别是综合复合型能力。他亲切地嘱咐道，“年轻人应该加强锻炼，养成好的生活习惯，要有健康的体魄和好的身体素质，更好地代表中国的对外形象。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved